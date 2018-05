¿Qué izquierda?

Blog “El territorio del lince”, 29 de mayo de 2018.

En la moribunda Unión Europea no hay izquierda alguna. Ver el sangrante caso de Grecia sería suficiente si no fuese porque ayer ocurrió algo en Italia que hace casi irrelevante el caso griego. En Grecia ganó la “izquierda radical” de Syriza. ¿Os acordáis? Mejores capataces no han tenido nunca los patronos capitalistas. Ahora en Italia pasa lo mismo, solo que aquí han ganado los neofascistas.