Comunicado de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en Las Cárceles Marroquíes

De la La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en Las Cárceles Marroquíes hemos recibido el siguiente Comunicado para su divulgación:

Comunicado de prensa

Nos, La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en Las Cárceles Marroquíes, hemos sorprendido tras la decisión que fue tomada por la Academia de La Educación bajo la dirección del sistema de ocupación marroquí y consiste en trasladar arbitrariamente al vicepresidente de la Liga Hassanna Duihi hacia la ciudad ocupada de Bojador por razón de la sentencia dictada por el juzgado de Apelación en Marrakech la cual ha sido a favor de la entidad antes citada después de la sentencia dictada por el juzgado de la primera instancia acordando la anulación de la decisión del traslado arbitrario.

La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes expresa su alta preocupación por motivo de la decisión arbitrario pronunciada contra su vicepresidente. Así como la considera como una venganza por parte de las autoridades de la ocupación del activismo político y pro derechos humanos del activista y luchador Hassanna Duihi. Todo esto, se suma a otros procedimientos efectuados contra los activistas como el recorte de sus salarios y la expulsión del trabajo.

La política de la violación optada por la ocupación marroquí contra los luchadores, es un factor que mantenga los activistas firmes para seguir luchando por los derechos y los principios a los cuales están fieles. Además, las dichas políticas es un examen para la Sociedad Internacional para moverse para acabar con estas prácticas vengativas y arbitrarias contra los luchadores, los activistas pro derechos humanos y los periodistas y sus familiares.

Según lo previamente citado, queremos declarar a la opinión pública lo que sigue:

Denunciamos la decisión arbitraria dictado contra Hassanna Duihi, vicepresidente de la Liga.

Denunciamos los procedimientos vengativos realizados por la ocupación marroquí contra los activistas saharauis.

Reivindicamos la intervención inmediata de la Sociedad Internacional para acabar con las decisiones arbitrarias contra los activistas saharauis.

Expresamos nuestra solidaridad con los activistas objeto de los procedimientos arbitrarios como la expulsión y el traslado arbitrario.

La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en Las Cárceles Marroquíes

El Aaiún / Sahara occidental

24 de mayo 2018

Communiqué de presse

Nous, la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines, avons été surpris par la décision prise par l’Académie régionale de l’Education sous la direction du système d’occupation marocain, qui consiste a transféré arbitrairement le vice-président de la Ligue Hassanna Duihi à la ville occupée de Boujdor, en raison de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Marrakech qui a été en faveur de l’entité susmentionnée après le jugement rendu par le tribunal de première instance, statuant sur l’annulation de la décision du transfert arbitraire.

La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines exprime sa vive préoccupation à cause de la décision arbitraire prise contre son vice-président. Et elle le considère comme une vengeance de la part des autorités d’occupation contre l’activisme politique et des droits de l’homme de l’activiste et militant Hassanna Duihi. Tout cela, s’ajoute à d’autres procédures menées contre les militants tels que le gèle de leurs salaires et le licenciement abusif du travail.

La politique de viol opérée par l’occupation marocaine contre les militants est un facteur qui pousse les activistes à continuer à se battre pour les droits et les principes auxquels ils sont fidèles. En outre, ces politiques sont un examen pour la Société internationale afin de mettre fin à ces pratiques arbitraires et de vengeance contre les militants, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et leurs familles.

Comme mentionné précédemment, nous voulons déclarer au public ce qui suit:

Nous dénonçons la décision arbitraire prise contre Hassanna Duihi, vice-président de la Ligue.

Nous dénonçons les procédures de vengeance menées par l’occupation marocaine contre les activistes sahraouis.

Nous exigeons l’intervention immédiate de la Société Internationale pour mettre fin aux décisions arbitraires contre les activistes sahraouis.

Nous exprimons notre solidarité avec les activistes soumis à des procédures arbitraires telles que le licenciement abusif et le transfert arbitraire.

La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines

El Aaiun/Sahara occidental

24 mai 2018