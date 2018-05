Sanciones contra Irán: y el ganador es… ¡China!

Blog “El territorio del lince”, 17 de mayo de 2018.

Los vasallos europeos están un poco revueltos con su señor. Las sanciones de EEUU contra Irán están poniendo a la Unión Europea contra las cuerdas: si se rebelan, malo; si no se rebelan, peor. No saben cómo contestar a las sanciones, por mucho que anden hablando y diciendo que se oponen, que no les gustan, que…