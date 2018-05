Israel, la Nakba contra Palestina continua. Activem el BDS

Ítaca, 15 de mayo de 2018.

La repressió, fins i tot la mort, no aturarà la lluita per la llibertat del poble palestí. Israel i els seus amics poderosos no podran esclafar un poble que des del 1948 es nega a desaparèixer. I mentre Palestina no es rendeixi, Israel no guanyarà.

La solidaritat no té fronteres, i és per això que us emplacem, un cop més, a unir-vos a la campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) i exigim que l’ajuntament de Barcelona trenqui d’un cop l’agermanament amb Tel Aviv.

Prou complicitat amb l’apartheid israelià!