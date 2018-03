Comunicado del FAI ante la situación en Cataluña

Las últimas detenciones de políticos catalanes, la violencia con la que se reprime al pueblo catalán en las calles, la arbitrariedad y parcialidad con la que actúan los tribunales y la impunidad del gobierno, vuelven a poner en evidencia la naturaleza autoritaria del Estado español.

Aquellos que en algún momento tuvieron la esperanza de que al rebufo de la modernización económica se produciría una democratización del Estado y sus instituciones pueden dar por zanjada definitivamente dicha ilusión. Lo que ocurre en Cataluña es la expresión más nítida de los límites de un Estado español que se organiza y actúa en claves de organización mafiosa: élites políticas que detraen recursos públicos hacia sus fines privados, aplicación de las leyes de forma arbitraria, impunidad y utilización selectiva de la represión.

La usurpación de la voluntad popular de los catalanes expresada en las urnas y el encarcelamiento de sus representantes legítimos, tienen que ser entendidos en la misma lógica que la criminalización de jóvenes raperos, periodistas disidentes, artistas, políticos independentistas, movimientos sociales y luchas obreras. Este es el resultado de la confluencia histórica de los intereses de una parte de la élite económica y el poder político-ideológico del franquismo que nunca ha dejado de ser hegemónico en la mayor parte del territorio del Estado español.

Esta confluencia se ha ido acrecentando con la crisis económica y ha potenciado las características autoritarias del Estado español. La situación actual refleja una doble subordinación de la clase política, del Estado y sus instituciones, por un lado, a las políticas occidentales de expansión imperialista y desposesión de las clases trabajadoras, por otro, a los intereses e ideología de las clases herederas del franquismo. Nada que ofrezca resistencia a estas dos lógicas puede ser tolerado.

El Estado español post-franquista se ha configurado para servir a los intereses de la clase política y el mundo empresarial. Empresas, Estado y clase política funcionan cooperativamente. De ahí que la corrupción sea el principal sostenedor de un Estado que se parece más a un Estado mafioso que a un Estado de Derecho europeo y que recurre constantemente a la represión y a la aplicación arbitraria de la ley para sostenerse.

La sobreexplotación y el disciplinamiento social no admite ningún cuestionamiento. En estas circunstancias no cabe ninguna negociación con las élites locales o autonómicas, no existe margen de negociación para una Estado que se sabe impune y respaldado en lo esencial por las instituciones europeas. A pesar de que distintos informes internacionales afirman que se está atacando la libertad de expresión, que la reforma del Código penal y la ley “mordaza” están permitiendo que el Gobierno español someta a hostigamiento constante a los usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales, estas denuncias no pasan de ser más que meras recomendaciones sin efecto.

No es casual que haya sido Alemania, que marca el paso de la política económica de Europa, quien haya permitido la detención del diputado electo Sr. Puigdemont. Los vínculos políticos e ideológicos de ambos estados son evidentes. La Alemania que apoya al gobierno español afirmando su carácter democrático y su respeto a la Constitución es la misma Alemania que obligó a reformar el artículo 135 de la Constitución española para subordinar las políticas sociales al pago de la deuda. El Estado español se ha convertido en un modelo a seguir para Europa en sus políticas represivas frente a la inmigración (Ley de Extranjería, asesinatos en Tarajal, CIES, devoluciones en caliente….), en su aporte a la expansión imperialista (aumento del presupuesto militar, reforzamiento de la OTAN…), en su política beligerante e injerencista contra gobiernos soberanos como el gobierno bolivariano de Venezuela.

Los medios de comunicación de masas, tanto públicos como privados, actúan como órganos de propaganda de este gobierno autoritario y represor. Desvían la atención de la corrupción y la impunidad de la clase política, de la creciente desigualdad y precarización y la dirigen hacia la criminalización de Cataluña y sus representantes.

A pesar de las campañas de propaganda del gobierno español y de los medios masivos es difícil ocultar la existencia de presos políticos, la persecución selectiva a la libertad de expresión (que admite sin tapujos la exaltación del régimen franquista, perpetuando la impunidad de sus crímenes) y la represión de los movimientos sociales. Ante los hechos que ocurren dentro y fuera de Cataluña, hablar de Estado de Derecho y de Democracia es una mera consigna para anular toda forma de resistencia.

Nuevamente afirmamos que sólo la más amplia unidad frente al Estado autoritario español puede conducir a un verdadero Estado de Derecho.

Desde el Frente Antiimperialista e Internacionalista situándonos en el respeto a la voluntad popular democráticamente expresada por el pueblo catalán denunciamos y condenamos:

La utilización masiva y violenta de las Fuerzas de seguridad del Estado español y su gobierno para evitar que el pueblo catalán expresara su voluntad eligiendo su gobierno y su forma de Estado mediante un referéndum.

Denunciamos que al perder unas elecciones impuestas y controladas desde el Estado español se haya optado por la ilegalización de los representantes elegidos por el pueblo en estas elecciones.

Condenamos la criminalización del independentismo como opción política por parte del Estado español, el gobierno y los medios de comunicación.

Condenamos la exaltación fascista del españolismo sobre la soberanía e independencia del pueblo catalán.

Así mismo expresamos la voluntad firme del FAI para luchar por la libertad de los independentistas catalanes encarcelados y por todos aquellos que se encuentran en procesos judiciales o en prisión por defender sus ideas independentistas y oponerse a un Estado represor y autoritario. Finalmente, apoyamos las movilizaciones populares surgidas en Cataluña en defensa de sus derechos y libertades.

Frente Antiimperialista Internacionalista

30 de marzo de 2018

