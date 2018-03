Ford, Soros, Gates: ¿A quién sirven las megafundaciones? La profesora Joan Roelofs da algunas pistas.

Luiz Carlos Azenha. La pupila insomne, 26 de marzo de 2018.

Estados Unidos tiene el más amplio y elaborado tercer sector del mundo – fundaciones, entidades sin fines de lucro, think tanks, incluso organizaciones de base (reales, no de mentiritas). Sin embargo, el nivel de vida está en declive, la infraestructura cae a pedazos, el medio ambiente está siendo devastado, los números de la pobreza son enormes, la incidencia de la violencia no tiene precedentes precedentes (no sólo si se compara a los países desarrollados).