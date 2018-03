The ‘Skripal poisoning’: Lies Can Lead To War

Paul Craig Roberts. Foreign Policy Journal, 16 de marzo de 2018.

Adviertan que los gobiernos de EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania no necesitaron evidencia alguna para decidir que el gobierno ruso utilizó un gas nervioso de uso militar para atacar a dos personas en un banco de parque inglés y a un policía. No tiene sentido. No hay motivo para ello.

El motivo reside en Occidente: es el último episodio de la actual demonización de Rusia.