A los señores del gobierno y de su falsi-media

Declaración del Comité de Madrid del Frente Antiimperialista Internacionalista

Si señores: murió un esclavo, mientras ustedes en los medios discuten si corría perseguido ayer, o si estaba entrando a su casa, y hablan así porque son cínicos esclavistas. Y es una vergüenza escuchar como culpan a los habitantes y a los pobres del barrio, a los desposeídos, a las redes, a los okupas, a todos los que se resisten a ser pasto de los buitres del capitalismo y su esclavitud.

Ayer mataron a un esclavo que pasó 14 años esperando sus papeles, sobreviviendo en el horror de una persecución constante. Día y noche. Sin Descanso. Años corriendo desde que salió de su país de origen, expulsado por una explotación salvaje que hace allí la vida insoportable para las personas, para que los negocios del capital europeo medren.

Día tras día corren por las calles con sus mantas y los rostros aterrados porque la policía no solo les pega sino que les quitan sus mercancías pagadas a crédito, su pobre trabajo, y si se las quitan eso significa más hambre.

Mienten cuando dicen que los reprimen porque se quejan los comerciantes, que vender en la calle es una competencia y es ilegal. Mienten y si eso dijeran los comerciantes pues entonces abran un espacio para que esta gente pueda sobrevivir dignamente, con papeles, sin el terror cotidiano. A esos comerciantes hay que enseñarles humanidad, si piensan que hay que perseguir a una persona que se está ganando las lentejas en uno de los trabajos más espantosos de esta ciudad.

Si señores: ningún ser humano es ilegal. Y esa ilegalidad que ustedes les obligan a padecer es lo único ilegal.

¿Qué clase de humanidad y de sociedad es esta que persigue a aquellos que están ya condenados porque no tienen papeles a correr y a esconderse y a sufrir todo tipo de humillaciones?

Si señores: el corazón revienta. El corazón de un hombre tiene un límite y el limite es un grado inaceptable de sufrimiento.

No me importa si murió mientras corría perseguido, porque este hombre perseguido corrió siempre y corrió porque eso es la condena a la ilegalidad, eso es la explotación máxima, eso es el resultado de una crueldad sistémica que les da a los propietarios de bienes y derechos, el poder de tratar como esclavos al que no tiene ni siquiera derecho a trabajar y debe venderse al mejor postor sin ninguna protección: eso es la barbarie capitalista. Y esa es la mano de obra esclava condenada a padecerla.

Y ahora los helicópteros sobrevuelan la plaza, buscan culpables cuando los culpables están y son visibles en las cúpulas de la empresa, los bancos y las instituciones gubernamentales.

Si señores, han matado a un hombre negro una vez más, mientras el pueblo español padece todo tipo de recortes sociales y políticos y mientras es robado absoluta y permanentemente.

Si señores, han matado a un hermano de esta esclavitud que no tiene color, porque es la de todos, la nuestra.

Si señores, no mientan, no utilicen más las muertes para seguir aumentándose el sueldo a ustedes mismos y a sus fuerzas de choque (700 euros de aumento a la policía esta semana) mientras los viejos son condenados a la miseria, el paro y la desigualdad crecen…, y como no hay que salir de cacería, buscar culpables falsos y enfrentar a la sociedad unos contra otros cuando estamos todas y todos en la misma vereda de los desposeídos y arrasados por esta barbarie capitalista.

No nos dividirán, esta es una lucha larga por nuestros derechos, no nos confundirán, somos una misma clase y desde allí exigimos justicia y dignidad, como hicieron siempre los trabajadores y las trabajadoras que lucharon contra este constante robo y despojo llamado sistema capitalista.

Si señores, han asesinado a un esclavo, pero los esclavos han dicho basta y a la larga o a la corta conseguirán una vez más su liberación.

¡Ningún ser humano es ilegal!

¡Ilegal es el robo capitalista!

¡Justicia!

Comité de Madrid del Frente Antiimperialista Internacionalista

16 de marzo de 2018

(Descargar en PDF)