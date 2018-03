Washington Post: EEUU debe aceptar la realidad de que Assad va a ganar la guerra en Siria

Al-Manar, 12 de marzo de 2018.

El periódico norteamericano Washington Post ha confirmado la inutilidad de la entrada de EEUU en el conflicto sirio, señalando que cualquier intervención sólo provocará el sufrimiento de civiles y señala que el Ejército sirio está cerca de lograr la victoria.

En un artículo de opinión, el analista Max Boot señala que la Administración de Donald Trump no tiene ahora más opción que aceptar la realidad de una victoria del Ejército sirio y recomienda “dejar ganar a Assad” para poner fin a una guerra inútil y sin sentido y al sufrimiento de los civiles.

Boot es un experto en el Departamento de Estudios de Seguridad Nacional en el Consejo de Relaciones Exteriores, mantiene en su artículo un tono claramente anti-sirio, pero parece rendirse a la realidad de que “los rebeldes no tienen oportunidad de ganar”. Él señala además que EEUU no puede atacar los aviones rusos sin arriesgarse a provocar una guerra e incluso si lograran que la aviación rusa y siria no volara, el Ejército sirio podría destruir los blancos enemigos con artillería y lanzacohetes.