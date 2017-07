América Latina a la hora de Venezuela

Marcos Roitman Rosenmann. La Jornada / La Haine, 30 de julio de 2017.

El presidente Nicolás Maduro no me gusta. No me cae bien. No apoyo a un gobierno con semejante personaje. Es impresentable. Con estos argumentos, intelectuales de la izquierda social y política se suman al rechazo a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, descalifican al gobierno y justifican la negativa de la oposición a reconocer la legitimidad de la convocatoria.