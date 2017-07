El turno del siguiente

Blog “El territorio del lince”, 28 de julio de 2017.

Hizbulá no deja de sorprender y esta demostrando que no sólo es una organización no estatal más relevante que muchos estados árabes, sino que se está convirtiendo en un ejército táctico capaz de actuar al mismo nivel (o mejor) que un ejército convencional.