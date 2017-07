Nuevo tratado de la ONU sobre las armas nucleares

Manlio Dinucci. Il Manifesto / Red Voltaire, 20 de julio de 2017.

El 7 de julio, 122 Estados adoptaron un Tratado Sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que viene a completar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Este nuevo tratado clarifica la situación ya que casi todos los Estados que firmaron el Tratado de No Proliferación, aunque en realidad no lo respetan, no han querido firmar el nuevo documento.