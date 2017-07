Colonialismo sionista-desaparición de Palestina, o internacionalismo solidario.

Ramón Pedregal Casanova.

“Todo el mundo debe moverse, correr y arrebatar cuantas colinas pueda para incrementar los asentamientos, porque todo lo que tomemos ahora será nuestro … todo lo que no arrebatemos será de ellos.”

Ariel Sharon, ministro de asuntos exteriores sionista, 15 de Noviembre de 1988.

“Israel debería retirarse de todos los territorios que quitaron a los árabes en 1967 y, en particular, Israel debe retirarse completamente de los Altos del Golán, del sur del Líbano y de la Ribera Occidental.”

Nelson Mandela. 18 de Julio, Día Internacional de Nelson Mandela, Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sí, muchas de las gesticulaciones públicas del sionismo y su aliado principal, y las medidas que adoptan van en la dirección de hacer desaparecer a Palestina.

Expulsar a la Vicepresidenta de la ONU por sacar un informe sobre el apartheid israelí en Palestina. Nombrar a un sionista del fundamento más fascista, Danon, vicepresidente de la Asamblea General de la ONU. Comprar gobiernos árabes para volverlos contra la Resistencia Palestina. La asistencia de algunos representantes árabes a la fiesta del aniversario que daban los colonialistas de Palestina por la creación del estado israelí. La promesa de algunos gobiernos de que se saltarán el Derecho Internacional y llevarán la embajada a Jerusalén. Impedir que se hable de los crímenes diarios, crímenes todos los días, del ejército de ocupación en Palestina-Gaza. Dejar que Netanyahu pida en la ONU a Nikki Haley, representante del régimen estadounidense, que se cierre la UNRWA, la oficina de atención a los refugiados palestinos. Las reuniones secretas en El Cairo entre Netanyahu y Al Sisi, presidente egipcio. Otra reunión entre Netanyahu, Abdallah II de Jordania y John Kerry para tratar la construcción de asentamientos sionistas en territorio ocupado de Palestina, … de ahí que en los 6 primeros meses de este año los asentamientos han alcanzado el mayor número conocido hasta ahora. Hacer que se sepa que los senadores del imperio estadounidense celebran los 50 años de la ocupación de Jerusalén y Palestina y que votan a favor del traslado de su embajada a Jerusalén. …

Si la hipocresía de EEUU y sus aliados les hizo asistir al funeral de Nelson Mandela, el aliado del imperio que no asistió fue el sionismo. Mandela les había denunciado ante el mundo en numerosas ocasiones, y se había solidarizado con el pueblo palestino.

Son tantas las decisiones que desde fuera de Palestina la atacan, que cuando la representante de Cuba en la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la ONU, Dulce Buergo Rodríguez, en sesión en que se decidió inscribir a la ciudad de Hebrón como Patrimonio Mundial en Peligro, reconociéndola como Patrimonio Palestino, salió a defender al país bajo ocupación colonial sionista, se respiró un poco de aire fresco en el mundo. Gracias, Cuba. En 1947 también, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuba dió ejemplo de ética, votó contra la partición de Palestina.

La defensa en la UNESCO se viene manteniendo, en Mayo se declaró en ese organismo que “Israel es una fuerza ocupante de Jerusalén”, y antes había condenado las “medidas ilegales” que llevaba a cabo el ente sionista en la Explanada de las Mezquitas.

Pero no perdamos el hilo, tras la defensa que la representante de Cuba hizo de Palestina recordando a su población asesinada por el violador de los Derechos Humanos protegido de EEUU, el sionista que lo representaba se levantó y se dirigió protestando al presidente de la sala, y se encontró conque éste le pidió que se retirase a su sitio, mientras buena parte de los asistentes le abucheaba por su insultante soberbia y falta de respeto a la Comunidad Internacional. Los colonialistas oprimen, y en la UNESCO no pasaron, no pasan desapercibidos. Gracias, otra vez, Cuba.

Hay una explicación de su actitud colonial, posesiva y por tanto agresiva hacia el pueblo palestino, que no debe pasarse por alto. Se lee en el Jerusalén Post un artículo publicado en el mes de Junio, se titula “La iniciativa de Paz israelí”, escribe un sionista al que se declara experto en asuntos geopolíticos y de seguridad internacional en el Centro de Herzliya. En el artículo se expone la “solución” de los israelíes para las partes de lo que llama “el conflicto”: Israel, Palestina y países árabes. En el artículo se aclara la solución que los sionistas presentaron a Trump. Dejo aquí algunos de los puntos:

Garantizar la mayoría judía fija a través de la separación demográfica de los palestinos.

Mantener la soberanía israelí sobre el máximo terreno en Cisjordania.

Nacionalizar a los refugiados palestinos en el país en el que viven.

Disolver el Partido de Dios y recuperar la estabilidad en Líbano.

Luchar contra el poder de Irán y poner fin a su proyecto nuclear en la zona.

Reconocer la soberanía de Israel sobre el Golán en algún acuerdo con Siria.

Evitar los choques con EEUU para que no les obliguen a hacer concesiones.

Y continúa haciendo una valoración de lo que les costaría la no aceptación de tales objetivos:

Si EEUU no acepta ese programa significaría el debilitamiento de Israel, y por tanto aumentaría el peso de los árabes e Irán.

Significa también debilitar a Israel como aliado estratégico de EEUU en la zona.

Se produciría el aumento del radicalismo islámico y su poder en el área.

Potenciaría a Irán y a sus aliados.

Si EEUU no apoya la iniciativa aparecería Trump como un lider fracasado, lo que retrasaría y agudizaría los conflictos sin poner soluciones.

El sionista que se dice experto en asuntos geopolíticos y de seguridad internacional en el Centro de Herzliya, viene a decir después que la iniciativa sionista pone solución al conflicto más largo de la Historia contemporánea, que garantiza la estabilidad para largos años y hará de Trump un hombre poderoso e histórico, con éxitos, no como los anteriores, que han fracasado casi todos.

Asegura que los árabes lo aceptarían si Trump lo apoya. Finaliza el experto responsabilizando a los árabes de los conflictos en la zona, y dirige la mirada de EEUU a El Cairo, Palestina y Gaza.

Quizás se entienda mejor ahora por qué es tan importante la respuesta combativa, internacionalista, de Cuba en la UNESCO, defendiendo al pueblo que desde hace casi 70 años sufre del ente colonial sionista su pretensión de limpiar étnicamente Palestina, y hacerla desaparecer.

El internacionalismo solidario con Palestina sí es solución.

Ramón Pedregal Casanova, los dos últimos libros “Gaza 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.