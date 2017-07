Venezuela: doble gobierno y conflicto prolongado

Marco Teruggi. La Tabla / Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2017

El problema de la derecha venezolana es haberse propuesto un objetivo sin la correlación de fuerzas necesarias. Aunque en realidad la decisión no fue nacional sino norteamericana, donde reside el nivel estratégico y operacional de las acciones en curso. Falta de correlación porque, para decirlo de manera sintética, no se saca un gobierno por la fuerza si no se tiene el peso de las clases populares o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Y hoy, a noventa días de iniciado este ciclo, siguen sin tener ninguna de esas dos variables.