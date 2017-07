URGENTE: Las prisiones de Israel son la otra forma de apartheid

Ramón Pedregal Casanova*

“Tres muros para la sala de tortura”. Poema de Muin Basisu (Gaza-Palestina. 1927-1984)

Al alba

Yo resistiré …/ Mientras haya en el muro una página en blanco / y no se derritan los dedos de mi mano. / Aquí, alguien pulsa / un mensaje a través del muro. / Nuestros hilos se han convertido en nuestras venas, / las venas de estos muros … / Ellos han cerrado una celda, han matado a un prisionero, / han abierto otra celda / y han llevado a un prisionero …

Comenzamos la exposición recordando las palabras del sionista criminal Moshe Dayan al periódico Maareef en 1979 sobre los palestinos que las tropas coloniales capturaban:

“Haremos de éstos detenidos parásitos en sus sociedades, y no los liberaremos hasta que se conviertan en momias, vacíos y llenos de agujeros como los quesos suizos.”

Las tropas de la ocupación no paran un sólo día en su tarea represora: antes del amanecer, en plena noche, empiezan sus redadas, asaltan las casas de familias palestinas, destrozan lo que encuentran a su paso, sacan a toda la familia y delante del resto se llevan al, la, o los, que son niños, niñas, jóvenes, antiguos prisioneros o prisioneras, a cualquiera que creen que pueden ser miembros de la Resistencia, porque todos los palestinos y palestinas están bajo sospecha, porque hay que atemorizar a la sociedad palestina, porque no quieren que puedan vivir en Palestina, porque ellos mismos, los ocupantes tienen miedo al pueblo de Palestina.

Por ejemplo, personas conocidas que fueron capturados en los últimos 20, 25 días, por las tropas de ocupación antes del amanecer y encerrados en prisión:

La combativa abogada de Derechos Humanos Shireen Issawi, cuyos 4 hermanos también están prisioneros, y el abogado Muhammad Allan, esto ocurrió el 8 de Junio; una vez en la cárcel se pusieron en huelga de hambre para defender su libertad y todavía siguen luchando. En torno al 20 de Junio ha sido encarcelado con una condena de 2 años el parlamentario palestino Basel Ghatas: el motivo es haber entregado un teléfono movil a un prisionero para que hablase con su familia.

El 28 de Junio, antes del amanecer, las tropas de ocupación de Palestina, tras derribar la puerta, han irrumpido en la casa del parlamentario palestino Mohammed Badr, han destrozado el inmueble y se lo han llevado a prisión.

El 2 de Julio han vuelto a capturar antes del amanecer a dos personas conocidas, derrumbando la puerta de la casa de cada una de ellas y destrozando todo lo que han encontrado a su paso: han arrastrado a la cárcel sionista a la parlamentaria palestina Khalida Jarrar y a Khitam Saafin, Presidenta de la Unión de Mujeres Palestinas.

En total hay 14 parlamentarios palestinos y palestinas encarceladas.

Éstas son personas conocidas; pero diariamente, a las mismas horas de la noche, las tropas ocupantes de Palestina derriban puertas y …. en aldeas, pueblos y ciudades hacen prisioneros y prisioneras a docenas de palestinos de cualquier edad y condición, y son llevadas por la fuerza a un centro de detención o a una prisión y el 100% son torturadas y torturados.

Un sólo ejemplo: el 12 de Junio, otros 23 palestinos fueron capturados en toda Cisjordania. Los colonialistas no descansan en su intento de hacer la vida imposible al pueblo palestino.

A medio día

Ellos han puesto delante el papel, / me han puesto delante el lápiz / me han puesto en la mano la llave de mi casa. / El papel que han querido manchar / ha dicho: ¡Resiste! / El lápiz cuya frente han querido mancillar en el barro / ha dicho: ¡Resiste! / La llave de la casa ha dicho: / En nombre de cada piedra / de tu humilde casa ¡Resiste! / Un golpe en el muro / es el mensaje de una mano rota / que dice: ¡Resiste! / Y la lluvia cae / golpeando el techo de la sala de tortura. / Cada gota grita:¡Resiste! /

Desde 1967 el número de las y los palestinos hechos prisioneros y que los sionistas les han aplicado la “detención administrativa”, detención sin pruebas, sin acusación y sin juicio por períodos de 6 meses renovables por el consejo militar sionista de zona, llegando a permanecer en prisión hasta 15 años, han sobrepasado con mucho la cifra de 50.000.

En total 850.000 palestinos y palestinas han pasado por las cárceles del sionismo. Las prisiones israelíes son, ni más ni menos, la otra forma de apartheid.

Hablando de torturas, se deben precisar los Pactos, Convenciones, Tratados, Cartas, Declaraciones, … que son de obligado cumplimiento y el ente sionista incumple, y los gobiernos estadounidense, de Europa y otras potencias dejan que se incumplan, luego son también incumplidores de la Ley, y no debe olvidarse que después del genocidio, la tortura es considerada en todos los acuerdos el delito más grave; hagamos revisión:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Israel en 1966 y que ha ratificado en 1991.

El ente israelí sigue sin sacar una ley que prohíba la tortura, a pesar de haber firmado el pacto, igual que ha hecho con la Convención contra la Tortura.

El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura piden a Israel que apruebe una ley que la prohíba. El resultado ha sido el contrario, el gobierno israelí no sólo se ha negado a ello, sino que ha aprobado otras que la protegen.

Sólo la Ley Penal israelí de 1977 en su apartado 277 prohíbe la tortura … pero para ser empleada con los israelíes.

Otras leyes internacionales sobre la tortura que incumple Israel:

Tercera Convención de Viena de 1949: Sobre el tratamiento de prisioneros de Guerra:

Artículo 13: “Deben ser tratados en todo momento de forma humanitaria. …”

Artículo 17: “No puede infligirse sobre el prisionero de guerra ninguna tortura física o mental, o cualquier otra forma de coerción.”

Artículo 87: “ El castigo colectivo por actos individuales, el castigo corporal, el encarcelamiento en establecimientos sin luz diurna y en general cualquier forma de tortura y crueldad, están prohibidos.”

Cuarta Convención de Ginebra: Sobre el Tratamiento de Personas Civiles en Tiempos de guerra:

“Las personas protegidas deben ser tratadas con humanidad y deben ser resguardadas de todo acto violento o amenaza.”

Artículos 31 y 32: “Ninguna coerción física o moral será ejercida en contra de las personas protegidas. La prohibición se aplica a la tortura y a cualquier otra medida de brutalidad, tanto si son aplicadas por agentes civiles como militares.”

Artículo 147: “La matanza intencionada, la tortura y el tratamiento inhumano son graves violaciones de la norma, esas prácticas son consideradas crímenes de guerra.”

Convenciones de Ginebra 1, 2, 3, 4:

Comparten el Artículo 3: “Los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas serán tratados en todo momento con humanidad.”

La Carta de las Naciones Unidas; el Estatuto de Nuremberg de 1945; la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; los Principios de las Naciones Unidas de 1988 para la Protección de las Personas que se encuentran bajo Cualquier Forma de Detención o Encarcelamiento; la Directiva de Reglas Mínimas para el tratamiento de Prisioneros de guerra de Naciones Unidas de 1955; la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1990; la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma con relación a los Crímenes de Guerra y Contra la Humanidad, La Convención de la ONU contra la Tortura y el Trato o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante de 1984.

La Declaración de Malta y la Declaración de Tokio de 1975 prohíben de forma expresa la alimentación forzada de los prisioneros, declarada a su vez por todos los Acuerdos, Tratados y Organismos Internacionales, incluyendo a la Asociación Médica Mundial, una forma de tortura .”

Son miles las denuncias por torturas que año tras año desde 1948 han venido presentando los prisioneros y prisioneras palestinos y nunca han sido atendidas, así como las denuncias continuas de organismos internacionales, de abogados, de médicos, de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, … las pruebas mostradas en cada caso señalan al ente israelí como continuo violador del Derecho Internacional.

Lo que vemos es que no se respetan los Derechos Humanos, y las potencias imperialistas y neocolonialistas encabezadas por EEUU-Israel tan sólo quieren hacer volver al mundo a tiempos pasados. ¿En qué circunstancia se escribieron y aprobaron esas leyes?. ¿En qué circunstancia estamos desde entonces para que los más reaccionarios del mundo las incumplan sistemáticamente? ¿Qué debe hacerse para que las respeten y con ellas nos respeten?.

Y como hablamos sobre la tortura debemos exponer las que el ejército de ocupación sionista aplica con asiduidad y durante largas horas y a veces días y meses:

La posición o curva del plátano, puesta la espalda del prisionero o prisionera sobre el asiento de una silla le doblan la espalda 45 grados.

La posición de la rana, ponerle en cuclillas y obligarle a andar así y de puntillas durante horas.

La posición del caballo.

Dobles esposas, atado con un pie a cada pata de una silla y con las manos atadas por detras del respaldo de la silla.

Sentado y atado en una silla de cinco patas irregulares para causar diversos dolores.

Ruidos insoportables.

Mientras están sentados en una silla y atados de pies y manos a las patas y por detrás del respaldo los tiran contra la pared y contra el suelo y les tuercen la cabeza de manera brutal.

Impiden durante días que se duerma.

Les dan comidas putrefactas.

Reciben amenazas sobre familiares y conocidos.

Son encerrados en celdas sin ninguna luz, o con luz eléctrica las 24 horas del día.

Son encerrados en celdas sin aire para lo que llegan a tapar hasta las rendijas de la puerta con plástico y así crear un espacio de asfixia.

Obligan a los prisioneros a coger entre varios papeles en los que está escrito el tipo de tortura incluyendo rotura de brazos y piernas.

Reducción de alimentos.

Reducción de objetos de higiene.

Alargamiento del encierro de castigo solitario.

Cambios de prisión para que no haya estabilidad.

Aumento continuo de redadas nocturnas.

En las celdas se les obliga a desnudarse, se les insulta, grita, humilla, escupe, amenaza y les dan palizas.

Los datos están recogidos en la documentación del Centro Palestino para los Derechos Humanos y organizaciones israelíes de Derechos Humanos. Su lucha, su denuncia, no puede quedar aislada.

El avance dado con la aprobación de tantas leyes sobre el Derecho de los prisioneros, debe ser mantenido y hacer que se cumplan, y eso nos compete a los pueblos con las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la justicia, y por tanto con Palestina por su independencia y soberanía: todo empieza por la libertad de Palestina Prisionera. Ya lo hemos dicho, las prisiones de Israel son la otra forma de apartheid.

“Tres muros para la sala de tortura”. Poema de Muin Basisu (Gaza-Palestina. 1927-1984)

Al ponerse el sol

Nadie esta conmigo, / nadie oye la voz de éste hombre / nadie lo ve./ Cada noche, cuando los muros / y las puertas se cierran … / él sale de mis heridas sangrantes / y camina por mi celda. / Soy yo. / Es como yo. / Le veo de niño / y con veinte años / Es mi único consuelo, / mi único amor. / Es la carta que escribo cada noche / y el sello para el amplio mundo / y el pequeño país. / Esta noche lo he visto / saliendo de mis heridas / sombrío, torturado, triste, / caminando en silencio, / sin decir nada, como si dijera: / No me volverás a ver si confiesas, / si escribes …”

*Ramón Pedregal Casanova, los dos últimos libros “Gaza 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia” pueden bajarse de internet. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.