Con M. Vargas Llosa ensayo de falsedades más que populistas en la Casa de América de Madrid.

Ramón Pedregal Casanova*

“Tu no puedes comprar el sol./ Tu no puedes comprar la lluvia./ (Vamos dibujando el camino,/ vamos caminando)/ No puedes comprar mi vida./ MI TIERRA NO SE VENDE./ Trabajo en bruto pero con orgullo./ Aquí se comparte, lo mío es tuyo./ Este pueblo no se ahoga en marullos./ Y si se derrumba yo lo reconstruyo./ … / Aquí estamos de pie/ ¡Que viva Latinoamérica!/ No puedes comprar mi vida.”

Fragmento del poema-canción “Latinoamérica”. Autor y cantante: Residente Calle 13.

El poder del dinero ha adquirido dimensiones planetarias, y el valor que se le da lo coloca en la cima de los valores sociales, aplastando y despreciando cualquier expresión de humanidad. El dinero, como hoy lo conocemos, es la expresión del pensamiento burgués y reaccionario. La filosofía burguesa ha creado su tópico: toda ética, todo principio, se compra y se vende. Las campañas sobre quienes no se lo creen y sobre el conjunto social o del mundo para que lo asimile, campañas de reeducación en eso que presentan como valor máximo, el individualismo, son descargadas mediante la continua lluvia de actos, estilos de vida y discursos generales del sistema capitalista, y de entre ellos hay algunos especialmente protegidos y especialmente difundidos por sectores de la inteligencia más reaccionaria. En tales actos públicos no se habla de dinero, se habla de asuntos que tienen como lado oscuro el valor mencionado, ¿por qué?, porque en la reeducación ideológica del capital sobre algunos sectores, las ideas que lo sostienen quedan mejor si no se habla directamente del material con el que compran voluntades. Para lo cual llevan a cabo la crítica a toda resistencia al capitalismo ante los grupos conformes y con poder de influencia, que defienden el individualismo y la acaparación como una marca de estatus.

El discurso, ya hemos dicho, forma parte de esa lluvia permanente de actos en defensa de la dominación de las ideas burguesas. La acaparación del dinero como valor máximo les incapacita para la igualdad, y saben que no pueden comprar el sol, ni la lluvia, como les canta Residente Calle 13.

En ese círculo de difusión reducido y asimilado a la norma, el gran capital ha puesto a trabajar a su empleado Mario Vargas Llosa. Éste personaje encabezó el pasado 6 de Junio la delegación de reaccionarios que presentaban un libro en la Casa de América de Madrid. Para saber sobre qué realidades sostiene sus ideas éste vendedor les invito a leer el siguiente artículo:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200670 , del 3 de Julio del 2015, titulado “7 propagandistas del imperio tienen por jefe a Mario Vargas Llosa”.

En el artículo se hace recuento del grupo de asistentes que llevaba y que ahora, en su último pase por la Casa de América de Madrid algunos han repetido. Como no hablan de su concepción del mundo más que en forma ambigua, en el artículo podrán encontrar la realidad de la que parte el ideario de Mario Vargas Llosa, son referencias aportadas por él mismo en compañía de sus amigos, banqueros y empresarios capitalistas, a quienes había llevado de visita a los “talleres del sudor”, (swats shops) en Singapur, Hong Kong, Taiwan, allí donde se hace lo que llamamos trabajo esclavo, todas las horas del día, sin ninguna estabilidad ni seguro, con salarios y condiciones de vida absolutamente miserables, … cómo él mismo se declaró por la supresión de todo lo que tenga carácter social, hasta del término “social” en los documentos que se presenten, para dejar en el olvido la misma referencia lingüística: eso es lo que oculta su ambigüedad, el capitalismo, eso es lo que llama en su propaganda “la libre empresa”, lo que él llama liberalismo y lo que procuran sus patronos.

En el artículo referido hacía recuento de sus amigos y veíamos que le acompañaba lo peor de la especie humana, explotadores, golpistas, ladrones de guante blanco, falsificadores, promotores del terrorismo, … que había sido favorecido por la corrupción de altos mandos militares de Perú, que había sido acusado de no pagar impuestos, enlazado a jueces con los que fue acusado de proteger y hacer desaparecer documentación sobre crímenes de periodistas, acusado de presionar para que no se investigue y no se atiendan las investigaciones realizadas que probaban su implicación, … y finalmente se da con la presentación de otro informe en un periódico limeño en el que se le identificaba como colaborador y receptor de ayuda de la CIA. En el artículo había muchos más datos sobre su actividad, su lectura les ilustrará mejor sobre el personaje.

Hay por su parte, además, implicaciones en otros asuntos sucios como la presión ejercida y el dinero público robado en el caso de corrupción de “La Púnica”, con Esperanza Aguirre por medio, para pagos en busca de la concesión del Premio Nobel, concesiones de títulos, nombramientos y entrega de otros premios, pueden leerlo en el artículo http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=5695 , su título es “Vargas Llosa, cabeza de campaña de El País por el capitalismo en Latinoamérica”.

Puede conocer su relación económica-política y otras con Felipe González, conocido en ámbitos políticos como “el señor X”, en el artículo http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198593

Estando bajo el régimen que estamos en España no sorprende que el personaje y su banda repitan actuación en la misma sala de la Casa de América de Madrid. Cantaron todas sus ficciones, y los medios que les reproducen la voz estuvieron allí. Si los perros suelen ladrar tres veces, “¡guau! ¡guau! ¡guau!”, los lazarillos que llevan ladraron sus palabras también tres veces, mañana, tarde y noche.

De la mezcla de las palabras de Mario Vargas Llosa y las de sus acompañantes, destacan insultos, falsedades y muchas ambigüedades, que los periódicos españoles, tan de derechas ellos, las lanzaban al unísono mañana, tarde y noche. Tenían que reeducar con su lluvia propagandística sobre el capitalismo y su libertad para sus dueños.

Entre los charlatanes que acompañaban a Llosa se encontraba Enrique Krauze; en wikipedia se dice que es mexicano, de religión judía, miembro entre otras del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander, identificado por la izquierda mexicana como servidor de la ultraderecha y defensor del status quo en México y Latinoamérica; entre lo que dijo destaca la siguiente afirmación: “Las privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fueron medidas coherentes en el mundo en que vivimos.” Por eso la pobreza que produce, por ejemplo en México, es coherente con el capitalismo. Éste señor tan seguro de sí no admite observaciones y pone adjetivos como nadie; a quien le critica o pone en duda sus expresiones le califica de “antisemita”, quiere referirse a él como si fuese “semita”, los sionistas defensores del fascio israelí se consideran semitas, aunque los semitas son los nacidos en Oriente Medio, o los latinoamericanos son los nacidos en Latinoamérica. Es claro que para semejante personaje sionista, México se encuentra en Oriente Medio, o más claramente en el ente israelí creado por financieros como Rothschild. De su escritura populista liberal de ultraderecha destacan los comentarios contra Chávez y contra la relación Venezuela-Cuba, eso de que se considere el respeto por los Derechos Humanos y la igualdad social como los valores más elevados no le gusta nada.

En un panfleto que escribió en 2016 dedicó al partido Podemos unos cuantos epítetos gruesos, y a Pablo Iglesias le llamó “caudillo mediático”, y situándolo bajo el ala Laclau, puntualizó que éste era un seguidor del nazismo; comparó a Venezuela con Zimbabue como realidad devastadora y coronó su collar de perlas hermanando a Podemos con el asesino Hitler, y de paso a éste también lo hermanó con quien encabezó la lucha por la soberanía de Venezuela frente al avaricioso imperio estadounidense, el Presidente Chávez. El seguidor del sionismo, que no sabe ni de dónde son los semitas, no conoce el sentido valor de la comparación, así le salen.

No puede decirse que su estructura mental sea la de una persona con conocimientos, sin añadidos, sólo conocimientos. Debido a ello en el 2016, 26 de Abril, ese otro ser preclaro que se creía de tamaño mundial, ser que no duda en dejar a la humanidad deslumbrada, José María Aznar, le entregó el V Premio FAES de la libertad, la Fundación de ultraderecha tan defensora del pasado más ominoso, el régimen fascista de Franco.

Si Krauze fue uno de los recreadores de la ficción sobre “el populismo” no se quedaron atrás sus acompañantes, el primero de ellos su jefe Mario Vargas Llosa, que vió reproducidas sus diatribas en periódicos-portaaviones como El País, con toda su flota de guerra disparando letra impresa que encubre esa percepción del mundo, lo que incluye submarinos seudoinformativos, televisiones, emisoras de radio, todo un cártel como son los cárteles. En otra dimensión del lenguaje de derechas también lo reprodujo La Razón, ultraderecha sin tapujos; en una tercera forma de decir lo mismo aparecía la exposición de lo ocurrido en La Vanguardia, y así podríamos repasar el papel impreso sobre el acontecimiento, y siempre veríamos el valor “moral” del dinero de esos medios tendidos en la misma cuerda o a los pies de la propiedad de unos pocos.

Además de Llosa en tales medios informativos se recogían las palabras de otros ultraderechistas como Yoani Sánchez y Alberto Montaner, reaccionarios cubanos dedicados a mercenar por una retribución extranjera a cuenta de atacar a Cuba; María Corina Machado, de la que constan acusaciones de preparación de magnicidio contra el Presidente Maduro, con buena relación con Bush hijo durante el mandato de éste, acusada de ser empleada de la CIA, y declarada admiradora de Margaret Thatcher; se dice defensora del “capitalismo popular”, que lo explica destacando el “respeto a la propiedad, la no intervención del Estado, y el libre comercio”, es bien sabido el mundo en el que nos encontramos y su conexión con tales preceptos “populares”; otra repetidora en esos eventos de difusión de la ideología que condena a los pueblos del mundo, pero no puede comprar ni el sol ni la lluvia, es Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, no podía ser menos.

Entre lo dicho por tales personajes, destacan algunas frases-consigna, primero las de Vargas Llosa: “El ingrediente central del populismo es el nacionalismo”; ¿será para decirnos que la lucha de los pueblos por su independencia y su soberanía, ejemplo de fuerza democrática digna de la Historia y ejemplo de progreso, lucha de reivindicaciones humanas, de acompañamientos solidarios, de reconocimiento de la identidad, y lucha por la superación del esclavismo y la división clasista, es de “populistas”?.

Otra: “El “populismo” es, después de la religión, el causante de las guerras más mortíferas que haya padecido la humanidad”.

¿Será que nos quiere decir que la cifra de 65,6 millones de refugiados que hoy reconocen los organismos internacionales, es culpa de los pueblos que no se dejan invadir, robar sus materias primas, aniquilar por las potencias occidentales encabezadas por EEUU, que empezó su propia creación de Estado aniquilando a los habitantes originarios del territorio que tiene como base, y ha continuado hasta llegar al día de hoy con la bombas atómicas tiradas y más guerras y muertos que nunca, lo que convierte a EEUU en el sustituto mundial en guerras y matanzas a Hitler?.

Otra: “El “populismo” es el racismo, y se manifiesta sobre todo buscando chivos expiatorios a los que se hace culpables de todo lo que anda mal en el país”.

¿Será que nos quiere decir que cuando EEUU y sus acompañantes financian/organizan a mercenarios, a la gran burguesía vende patrias, cuando invaden y dan golpes de Estado, hasta más de 50 golpes de Estado para robar riquezas de Latinoamérica, cuando el régimen estadounidense anda “buscando chivos expiatorios -China, Rusia, Irán o cualquier otro- a los que hacer culpables de todo lo que anda mal en su país”, a pesar de “retorcerles el brazo” (palabras de Obama) no le obedecen, el culpable es su racismo, ese “populismo” de la potencia que domina el mundo?.

Otra: “El populismo no sólo arruina económicamente a los países, luego de un breve período en el que las políticas demagógicas seducen al grueso de una población con una apariencia de bonanza, también desnaturalizan la democracia y las políticas genuinamente liberales”.

En su vida personal el escribidor es genuinamente liberal capitalista, sabe con quien se casa naturalizando sus democráticos intereses clasistas reaccionarios, ¿quiere que creamos que él no hace demagogia y no desvirtúa la democracia?, aunque quizás cuando dijo “El populismo no sólo arruina económicamente …” fue más preciso diciéndose a sí mismo “El populismo de EEUU no sólo arruina económicamente, su demagogia mata la libertad de los demás”, eso es más preciso.

En otro de esos papeles volantes que se venden como periódicos aclaran que tituló de populista al gobierno de Zapatero. Es de imaginar que a consecuencia de la energía que empleó en la denuncia del extremista Zapatero se despeinó, y el personal de la Casa de América, siempre atento al cuidado de la imagen de Llosa le proporcionaría un frasco de gomina franquista, seguidamente se la echaría él mismo sobre su cabeza y gesticularía para que le peinasen los ujieres, que obedientes y sin rechistar, así lo hicieron en un momento liberal. A veces la imaginación juega esas pasadas.

De su boca salieron Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, en igualdad con Hitler. Otra vez salió Hitler.

Dejemos a éste simple para pasar a un nivel aún más bajo, ese es el caso de Yoani Sánchez, conocida por ser un producto genuino de la maquinaria de subversión y propaganda estadounidense contra Cuba. Es tan nefasta que se la reconoce por la falta de argumentos y por sus mentiras tan estúpidas sobre cualquier tema y en cualquier lugar, recuerda mucho a los diputados del PP en España, por ejemplo: mintió cuando denunció ante la prensa internacional que había sido golpeada por la policía en La Habana, sus propios periodistas le pidieron alguna prueba y sabida la mentira optó por desaparecer. Mintió al afirmar que había hecho una entrevista a Barack Obama, desde luego tomaba a la gente por idiota, como si no fuese a saberse, su cara dura resultaba ya de tamaño imperial. Mintió al afirmar que no tiene acceso a internet, y vivía con el ordenador pegado a ella desde el mejor hotel de La Habana ante todo el que allí estaba. Mintió cuando informó de un supuesto atentado en La Habana contra un diplomático venezolano. Miente sin escrúpulos al presentar un panorama apocalíptico de la realidad cubana y acusa a las autoridades de todos los problemas. Miente igual que come, todos los días. Su discurso encaja en los postulados estadounidenses como si su mano estuviese en el guante que le corresponde. Las consecuencias de semejante comportamiento se ven en la encuesta de la SINA (Sección de Intereses Norteamericanos) para su Departamento de Estado el 9 de Junio de 2008, el cable que informaba fue interceptado y dado a conocer por Wikileaks, lo primero que decía era que “Yoani Sánchez es conocida sólo por el 2% de los encuestados. En Cuba es vista como una simple mercenaria más y como una persona ignorante de la historia y la realidad de Cuba.” ¡Y es lo dicho por los servicios de inteligencia imperialistas!

Dejo aquí algunas frases de ésta otra inteligente ultraderechista que se sentó con Vargas Llosa, son frases extraídas de una entrevista que le hizo Salim Lamrani:

(La Ley de Ajuste Cubano de EEUU contra Cuba no es injerencia porque) hay fuertes relaciones. Se juega al beisbol en Cuba como en EEUU.

Privatizar, no me gusta el término porque tiene una connotación peyorativa, pero poner en manos privadas, sí.

No diría que (el lobby fundamentalista de Miami, sic) son enemigos de la patria.

Pensé que con lo que había aprendido en Suiza podría cambiar las cosas regresando a Cuba.

Éstas personas que están a favor de las sanciones económicas (a la población de su país) no son anticubanas. Pienso que defienden a Cuba según sus propios criterios.

(Los cinco presos en EEUU) No es un tema que interesa a la población. Es propaganda política.

(El caso Posada Carrilles) Es un tema político que no interesa a la gente. Es una cortina de humo.

(Los cinco) El gobierno cubano dice que no desempeñaban actividades de espionaje sino que habían infiltrado a grupos cubanos para evitar actos terroristas. Pero el gobierno cubano siempre ha dicho que esos grupos estaban vinculados a Washington.

(Ya hubo una invasión de EEUU a Cuba, dice Lamrani) ¿Cuándo?.

El régimen de Batista, (que asesinó a 20.000 cubanos) era una dictadura, pero había libertad de prensa plural y abierta.

Cuba es una isla sui géneris. Podemos crear un capitalismo sui géneris.

Yoani Sánchez, autora de tales declaraciones, en sus viajes por Europa ha recibido financiación de la supuesta ONG de nombre People In Need (PIN), organización creada y fianciada por la Fundación Nacional para la Democracia (NED), institución fachada de la CIA.

Es conocida por su relación con Eduardo Matías Ferrer (traficante de personas radicado en México), Felix Rodríguez Mendigutia (oficial de la CIA y vinculado al asesinato del CHE), mantiene relación con miembros de la brigada 2506 (grupo paramilitar, entrenado por la CIA que realizó sabotaje, actos de terrorismo, secuestros, asesinatos y otros crímenes durante los primeros años después del triunfo de la Revolución cubana), Robert Guerra (experto en el uso subversivo de internet y de la seguridad en las redes y el llamado cibercrimen y métodos para encriptar información), Katie Jacobs Stanton (miembro del equipo de internet del presidente Obama y desde Julio de 2010 es la cabeza de la estrategia internacional de EEUU en twiter), Laly Sampedro (miembro de la FNCA, organización terrorista radicada en Miami), entre otros.

La frase-consigna destacada de Yoani Sánchez se refería al bloqueo del régimen estadounidense a Cuba, dijo que el bloqueo era un “espantajo en manos cubanas”. Para ella declaraciones así tan sólo significan el cobro garantizado del dinero que le aportan periódicos como El País y otros, además del que le entregan las agencias de inteligencia estadounidenses y sus allegados de ultraderecha.

Por último la consigna más destacada que soltó Alberto Montaner fue: “El populismo siempre existió hasta que en Norteamérica se instauro un sistema igualitario y sin privilegios”.

Ya lo saben, en EEUU no hace falta luchar por la igualdad porque toda la población disfruta de los mismos medios y nadie tiene más privilegios que nadie, lo ha dicho Montaner, que como agente bien conocido de la CIA promete decir siempre la verdad: en EEUU no hay racismo, no hay diferencias entre ricos y pobres, no hay gente que viva en la calle, no faltan los medios de atención a la salud, … y si lo ha dicho Montaner que tiene vínculos con la ultraderecha cubano-americana de Miami, si lo ha dicho un personaje que se dedica a atacar a Cuba y a cualquier progresista, especialmente a los países del Alba, que ha estado involucrado en golpes de Estado contra gobiernos como el de Ecuador y el golpe consumado en Honduras, no hay más que decirle que sí Montaner, el régimen de EEUU nos iguala a todos bajo sus bombas.

Montaner siempre ha destacado por su afán de protagonismo, le gusta llamar la atención en cualquier sitio, escandaliza con insultos y frases despectivas, con tergiversaciones y falsedades contra la Revolución cubana, bolivariana y los países del Alba de tal manera que parece estar vendiendo su persona como si hiciese una carrera para presidente de Cuba. Es bien conocida su oposición a cualquier tipo de relación con Cuba, habla de endurecer el bloqueo y el aislamiento internacional.

Ya saben, si se cruzan con alguno de ellos, están cruzándose con quienes tienen como valor principal el dinero, que en su caso viene de las cuentas de ese país igualitario, tan igualitario que ha matado a más gente en el mundo, no me van a decir que la muerte no produce el mismo efecto en todos los asesinados. El régimen estadounidense y sus siervos paseantes por Madrid y cantando ficciones en la Casa de América, son un caso para no olvidar.