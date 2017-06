Acabar con los miserables (elterritoriodellince)

Acabar con los miserables

Las críticas duelen, pero no debería ser así si recordamos a clásicos como Karl Liebknecht cuando dijo que si una persona que se considera de izquierdas se encuentra al mismo lado de la barricada que uno que es de derechas lo primero que debe hacerse es una autocrítica (y luego, marcharse). Una de mis pocas amigas de Podemos -ya dije que me han retirado la palabra por mis críticas- suele decir que eso es algo “viejo”. Tal vez, pero lo viejo suele funcionar. Mirad a vuestro alrededor y lo podréis comprobar. Hay cosas viejas que siguen funcionando mientras que las más nuevas son todas de obsolescencia programada. Incluyendo a Podemos, que ni siquiera ha funcionado dos años (mirad a los famosos “ayuntamientos del cambio” para comprobarlo). Cuando le contesto así a mi amiga se suele callar porque no tiene argumentos.

25/6/2017