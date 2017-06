¿Quién manda aquí?

Blog “El territorio del linbce”, 16 de junio de 2017.

En ciertos sectores de Filipinas, y no solo los vinculados de alguna manera con el NEP y el Frente Democrático Nacional (donde se encuadra el NEP y el Partido Comunista) se está extendiendo la hipótesis de que este ataque no ha sido casual y si ha tenido mucho que ver con el giro en política exterior. El que el ejército filipino desautorice a su presidente y llame por su cuenta a EEUU indica a las claras que Duterte no las tiene todas consigo en este giro en política exterior y que no le va a ser fácil continuar con su apuesta.