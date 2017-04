El peligro de llevarse por la indignación y la histeria colectiva

Mikel Itulain. ¿Es posible la paz?, 11 de abril de 2017.

En estos tiempos presentes donde de nuevo azotan los vientos de las mentiras cargadas de veneno para avivar los ánimos y exhortar a la locura generalizada, que vemos ahora en Siria contra su gobierno legítimo y su soberanía nacional, y a favor de los terroristas que por un puñado de dólares derraman sangre, es necesario recapitular y recordar como esta barbarie ha sido promovida una y otra vez en cada conflicto y país afectado. Recordar, sí, no olvidar y no volver a cometer las atrocidades y horrores pasados. Que si no se está atento se vuelven presentes.