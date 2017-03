El sistema de defensa antimisiles de los EEUU y la militarización del espacio.

Pivot Toward War: 25th Annual Space Organizing Conference

Bruce Gagnon. Blog del autor, 5 de marzo de 2017.

La Red Global Contra la Armas y la Energía Nuclear en el Espacio (Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space) prepara su 25ª Conferencia en Huntsville (Alabama, EEUU), del 7 al 9 de abril, con la denuncia de los esfuerzos de la administración Turmp para el desarrollo y despliegue de la siguiente generación de armas de la guerra de las galaxias, en línea con la estrategia de acoso a Rusia y China con sistemas de defensa antimisiles que garanticen la imposibildad de respuesta ante un primer ataque lanzado por EEUU.