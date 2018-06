Anem a l’arrel: Aturem les guerres i el saqueig imperialista!

Comunicado de Ítaca, Organització Internacionalista dels Països Catalans, sobre la llamada “crisis de los refugiados”, 13 de junio de 2018.

La solución a la crisis de las refugiadas no pasa por enviar barcos a salvar vidas en el mar, no pasa por hacer más y mejores campos de refugiados en la orilla norte del Mediterráneo, no pasa por abrir fronteras y acoger cada nuevo barco, sino que pasa por acabar con el origen de esta crisis. La desestabilización de los países de origen.