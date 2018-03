El caso Skripal, escape (provisional) para May y Trump

Ángel Guerra Cabrera. Blog “La pupila insomne”, 29 de marzo de 2018.

Rusia fue declarada libre de armas químicas por la OPAQ. Estados Unidos no. Y el alto jefe militar ruso Ígor Kirílov, sostuvo que “el laboratorio(de Porton Down; Inglaterra), sigue siendo una instalación supersecreta cuyas actividades incluyen… no solo destruir armas químicas obsoletas, sino… llevar a cabo experimentos”. Rusia ha negado enfáticamente las acusaciones. ¿Putin, llevar a cabo ese ataque contra un espía de cuarta vísperas de las elecciones y del mundial de fútbol? ¡Por favor!