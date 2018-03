Trump, la dominación mediante las guerras encadenadas contra el mundo.

Ramón Pedregal Casanova*

“-Bien, ahora que todo ha salido de la mejor manera, por favor, firme aquí, Sí Nair.

-¿Ah, yo?

-Sí, sí, en lugar de su hija.”

Del relato: Safía. Título del libro: Memorias calladas. Relatos.

Autora: Souad Hadj-Ali Mouhoub. Editorial: CantArabia.

Se hace difícil explicar un crimen “sin sentido”, pues desorienta o duele en la conciencia. Pero explicar la causa de 2.400.000 muertes modificará el pensamiento de la inmensa mayoría. Dar a conocer lo que han ocultado los criminales y señalar a quienes son, es lo que aquí se va a intentar. Que se sepa más, que se les persiga, que se conozcan sus próximas intenciones criminales.

Ahora que los mercenarios periodistas intervienen disparando sus artículos y comentarios contra el ejército de Siria y sus aliados por defender la legalidad, ¿curioso, no?, ahora que echan todo tipo de nube tóxica sobre Irán, es el momento de mirar lo sucedido con Iraq, pues tras Afganistan se encerraron en Iraq.

Empiecen por ver-escuchar el vídeo en el que el estadounidense general Clark ofrece una información que ha marcado la Historia, y lean el tercer apunte, (hay muchos más vídeos y artículos al respecto) les será fácil contrastarlo con lo que acontece, y averiguarán el motivo de tal política, “con sentido” y “consentida”, del régimen imperial contra Siria, que defiende su territorio del terrorismo:

https://www.youtube.com/watch?v=3HZ9FZdblrM

https://www.youtube.com/watch?v=k9SEP33h9FU

http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article82702

Pero no es una novedad, EEUU se ha conformado en un régimen parásito, probado en su hacer imperial. EEUU se construyó como un bloque colonial fundiendo antes a la población indígena, y desde entonces sus actuales y enriquecidos dueños, para su recreación capitalista arrasa como forma de salvar sus crisis: producir más y más armamento para vender y emplear directamente en más guerras. La marca dejada por esas numerosas guerras muestra el objetivo último, las guerras encadenadas en busca de la conquista global, hacer de ellas una sola guerra del gran capital. Para sobrevivir hoy el parásito necesita los bienes de toda la Tierra. El sostenimiento del imperio requiere de la dominación absoluta.

En toda la historia de EEUU su élite gobernante ha permanecido sin guerrear únicamente 2 años, lleva 240 años de guerra de conquista: se ha ocupado en 201 guerras, de las que en 70 las ha causado invadiendo otros 70 países; el número de muertos que ha causado al mundo en su conjunto el régimen capitalista de EEUU, dato que su ejército de mercenarios informativos ocultan, alcanza, hasta el momento actual, la cifra de 1.300 millones de seres humanos, ¿ha habido algún otro régimen que haya asesinado tanto?. Son 240 años de guerra de conquista. El dominio del imperio se muestra también en la conciencia sumisa y en el miedo y la división general sobre la que arraiga el individualismo. Un último dato: de esos 1.300 millones de personas que ha asesinado, 600 millones son de países árabes. Terrible, ¿verdad?.

Para mantener el poder en el mundo dispone de manera directa de 3.002.375 militares en las cerca de 1.000 bases militares repartidas en más de 120 países, cuyos gobiernos son colaboracionistas como otros lo fueron de la Alemania nazi.

En la oposición a esas bases para la agresión destaca el gobierno de Cuba, en cuyo país la clase capitalista imperial se hizo con la conocida ilegal base militar y de torturas de Guantánamo, todo ello contra la voluntad del gobierno y el pueblo cubano.

Los datos los puede consultar en: http://elciervoherido.wordpress.com/2016/09/13/el-club-bildelberg-y-los-4-grandes-de-la-elite-global/

El imperio se ha construido sobre la guerra, pero ahora hay países en desarrollo que le hacen frente con su crecimiento productivo y comercial, le superan y acercan el momento en que no sea su dólar la única moneda y quede convertida en papel para quemar. La cuestión es: ¿cómo va a doblegar a éstos países el imperio si no puede hacerlo comercialmente y apropiándose de sus bienes con presiones y chantajes?. Los cambios están en marcha.

La locura imperial se propone garantizar la guerra. La guerra es el escalón máximo de presión política, la guerra es la política por otros medios, y en el caso de EEUU su Historia nos dice que su política es la agresión permanente.

Desde la llegada de Trump, encargado de echar abajo a los antiguos servidores en la Casa Blanca, sus padrinos le dan órdenes para que cree un equipo estatal capaz de poner la mayor energía destructiva en las próximas guerras. Para eso vienen doblando el presupuesto de todo el mundo dedicado a las armas. Una vez logrado el golpe publicitario con los miembros elegidos que desvía la atención sobre el derecho de cualquier pueblo a su independencia y soberanía, pueden avanzar sobre su objetivo.

Lo dicho, con esta maniobra publicitaria sus escuadrones de periodistas anestesian las conciencias, hacen que se desvíe la vista y ponen niebla sobre la trayectoria y el objetivo de aquellos a los que sirven. Como hemos vuelto a recordar, a pasar su Historia por el corazón, vamos a detenernos en algunos de sus detalles:

Han encargado a Trump que retome a John Bolton, “El loco” como algunos congresistas le llaman. John Bolton se ha ganado el apelativo por su compulsivo deseo de guerra. Un nazi con Bush. Fue el promotor de la guerra de Iraq. Entre sus frases entresaco la siguiente: “Creemos con confianza que Saddam Hussein ha escondido armas de destrucción masiva.” Una vez descubierta la falsedad y destruido el país al que atacaban las armas del imperio, cuando este ya robaba su petróleo, declaró: “Valió la pena la invasión”. Ejerció de embajador en la ONU entre 2005 y 2006, y en tan corto tiempo su quehacer ultraderechista generó en la ONU numerosos enfrentamientos. También fue Subsecretario para el Control de Armas y Seguridad Internacional, y se le reconocía por su autoritarismo. Hay que advertir que la llegada de Bolton al Consejo de Seguridad Nacional, donde se ajustan las diferentes líneas políticas emanadas de los restantes organismo gubernamentales, va a hacer que se disparen de inmediato las acciones de guerra: es partidario de romper los acuerdos con Irán y suspender el encuentro previsto con Corea del Norte, y emprender los bombardeos. ¿Saben lo que eso significa?. La última manifestación de Bolton, en estos días, aparece en su artículo publicado en el Wall Street Journal, ahí declara que EEUU debe atacar a Corea del Norte para inutilizar su armamento.

Irán, Siria, Yemen, Corea, Rusia, China, Venezuela, Cuba, … los ataques diplomáticos-políticos llevan el envoltorio del escándalo, es lo primero: no hay pruebas de los ataques sónicos en Cuba a los miembros de la embajada estadounidense, no hay pruebas de la falta de libertades en Venezuela, en el caso de Corea vemos que no ataca a nadie, no invade a nadie, no dice a nadie lo que tiene que hacer, no hay pruebas de que Irán transgreda el Derecho Internacional ni los acuerdos sobre el control de armas, no hay pruebas de que Siria alimente el terrorismo, no hay pruebas de que Yemen ataque a Arabia Saudí ni al imperio, no hay pruebas de que Rusia haya envenenado a nadie, no hay pruebas de que China imponga condiciones a nadie. De lo que sí hay pruebas es de lo contrario en cada uno de los casos mencionados, y en otros muchos, por ejemplo el caso de la neocolonización de Palestina. El régimen de EEUU opera siempre en la dirección del bloqueo, el acoso y la provocación mediante sanciones, lanzando campañas publicitarias que les engalanen y a los agredidos les denigren, también hay pruebas de sus autoatentados para luego culpar, de su preparación de mercenarios, de su financiación de ejércitos terroristas, de su extorsión, “torcer el brazo”, decía Obama, a quien diga que no esta de acuerdo, … para finalmente lanzar su guerra. Recuerden cómo se fundó semejante monstruo. Ahora, el régimen estadounidense busca la forma de asegurarse el poder sobre el mundo.

Pero no abandonemos el resultado de esa guerra en la que Bolton tuvo tanta importancia. El informe que a sus órdenes elaboraron los servicios secretos de Blair y Bush, que presentó en la ONU al Consejo de Seguridad Collin Powell, Secretario de Estado, en Febrero de 2003, era tan falso, mentía tanto, que no pasó la primera reunión, tienen los datos en https://www.globalresearch.ca/plagiarism-britis-intelligence-iraq-dossier-relied-on-recycled-academic-articles/513 , y sin aprobación ninguna lanzaron a sus fuerzas a la orgía de sangre.

La invasión de Iraq por EEUU, según estimaciones moderadas, ha dejado hasta ahora 2 millones 400 mil muertos, pero se indica que puede se hayan alcanzado los 3 millones. ¿Quién va a responder por los crímenes?.

Llama la atención la frialdad conque éstos asesinos hablan de sus asaltos. Refiriéndose a la guerra que desataron contra Iraq para robar su petróleo, la Secretaria de Estado de entonces, Magdalena Albright, declaró: “La muerte de 500 mil niños iraquíes era un precio que había que pagar.” Sus palabras quedan en la Historia y sirven para conocer la forma de pensar de la clase dominante estadounidense.

Como todo lo que sucede sirve para proyectar la dirección que busca cada acto, debemos tener presente aquellas palabras de Brzezinski sobre un autoatentado ante el Senado de EEUU en 2006: “Un escenario posible para un enfrentamiento militar con Irán implica que el fracaso iraquí alcance los límites americanos, seguido de acusaciones americanas que haga a Irán responsable de ese fracaso, después, por algunas provocaciones en Irak o un acto terrorista en suelo de EEUU, se haría responsable a Irán. Esto pudiera culminar con una acción militar americana “defensiva” contra Irán que sumergiría a una América aislada en un profundo lodazal en el que estarían incluidos Irán, Afganistán y Pakistán.”

Aquí tienen en pocas palabras el establecimiento de quienes construirían el más terrorista de los imperios, sus últimas guerras de motivo petrolero, el silencio sobre sus crímenes, y su preparación de la guerra más devastadora, desde que nació vive porque mata el entendimiento.

*Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.