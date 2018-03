Venezuela/ Dos entrevistas de diarios españoles al Ministro Jorge Rodríguez /Respuestas imperdibles que hablan de la dignidad bolivariana

Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2018.

El diario madrileño El País es una de las voces más insidiosas, agresivas y mentirosas contra la izquierda política. Bajo la máscara del “progresismo”, ataca todo lo que no le gusta a los EEUU y a los poderes financieros que lo controlan. Sus infamias no tienen límites. Ahora, nos ofrece una entrevista a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela. El veneno está en las preguntas. Pero al menos publica las respuestas. Una vez no es costumbre… Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Más abajo, otra entrevista del diario “Público”, con un Jorge Rodríguez contestando con lucidez y demostrando que también en los medios hegemónicos se puede dar batalla.