Comunicado: CAMBIO DE FASE EN LA GUERRA IMPERIALISTA EN SIRIA

Por el contrario, hay que hacer hincapié en que la presencia de tropas, armamento y asesores de EE.UU, Francia, Inglaterra e Israel en Siria no está amparada por el Derecho Internacional y no corresponde a ninguno de los supuestos recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

En Occidente, la intoxicación informativa es inmensa y pretende equiparar a Rusia con EEUU, en una maniobra imposible y cínica que se desarma simplemente con datos sobre la cantidad de bases estadounidenses que hay sembradas en el mundo, la cantidad de países invadidos y la política expansiva y destructiva de las guerras hegemonizadas por EEUU. Rusia no tiene bases militares despegadas por el mundo, no promueve golpes de estado ni cambia gobiernos, no recoloniza el mundo, en suma no es un país imperialista.