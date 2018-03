Tres sacerdotes como “ángeles visibles”

Ramón Pedregal Casanova*

“ Y allí mismo somos constituidos los sacerdotes como ángeles visibles de la Iglesia de Dios”.

“ Assumptos Apostólicos Predicables Literales, Tropológicos, Alegóricos y Analógicos sobre los tres Capítulos Primeros del Evangelio de S. Mateo”.

Dicen que nos vienen a salvar, pero van a EEUU, a Europa, siempre -¿simple casualidad?- a encontrarse con los que reparten la propaganda simulada del imperio. Y vuelven con las lecciones de la genuflexión aprendidas, con las lecciones para ponerse de rodillas a quienes tienen como dios al imperio. Las lecciones de la genuflexión tienen como pilares de lenguaje términos como “libertad”, “paz”, “prosperidad”, “diferente”, “silencio”, “totalitario”, “control”, “medios”, “educación”, “desamparo”, “mendigar”, “crudeza”, “comer”, “vestir”, y suman frases como “libertad religiosa”, “acceso libre a los medios de comunicación masiva”, “derechos inalienables”, “vulnerabilidad y exclusión”. …

Se dicen portadores de la advertencia de que se debe cambiar para elegir “opciones diferentes” “para evitar que un día, por alguna circunstancia, Cuba se sumerja en cambios violentos que sólo añadirían más sufrimiento inútil”.

Con esos términos usted puede hacer un discurso que sirva para toda denigración, son los más usados por el ejército periodístico imperial para acusar a quien no se deja explotar, y también algunos de ellos, los más elevados les son útiles para ocultar la opresión sobre los pueblos en conjunto y sobre cada persona trabajadora separada de las demás, “libertad”, “acceso libre”, “derechos inalienables”,… ignorando quien y por qué lo dirigen a cada persona y ese mismo, o esos mismos, por qué desechan el derecho de los comunes, de los humildes, de la clase trabajadora hasta en el mismo país al que tanto viajan a recibir instrucciones.

No he dicho quien se ejerce en esas tareas de divulgación imperial, son la voz de su amo los sacerdotes Castor José Álvarez Devesa, José Conrado Rodríguez Alegre y Roque Nelvis Morales Fonseca, y han escrito un mandado con los términos mencionados al Presidente Raul Castro, carta que, como segunda parte del plan, fue repetida por los medios de guerra publicitarios contra Cuba, empezando por los de Miami y sus alimentados colaboradores en el interior de la isla.

En la carta se extienden en el uso de esos términos vaciados de contenido mencionados al comienzo. El régimen de la gran burguesía estadounidense, esa que impone la explotación humana, se propagandea diciendo que no existe libertad donde ella no es dominante; los mismos términos, “paz”. “libertad”, “prosperidad”,… son los que emplea para justificar su amenaza a quien se resista a entregarle su soberanía, su independencia, sus riquezas. Si los mismos conceptos sirven para hacer ignorante a las individualidades y para asesinar a los pueblos, es que los empleadores tienen fines aviesos, forman parte de un complot, de una conjura criminal.

“Libertad”, “acceso libre”, “derechos inalienables”, … sin atender a las condiciones concretas se traducen en la pura ambigüedad, y la ambigüedad es un arma que por su inconcreción se emplea para la traición y el engaño. Si pensamos un poco en ello podemos comprender que el escrito de los tres sacerdotes simulando ser “ángeles visibles”, tiene la lectura de un palíndromo. Me explico: el palíndromo se lee hacia delante y hacia detrás de la misma manera; les pongo un ejemplo, la palabra “soros” la pueden leer de un lado o de otro igual. El discurso de los tres sacerdotes se lee igual desde atrás, Miami, hacia delante, los tres sacerdotes, que, desde delante, los tres sacerdotes, hacia atrás, Miami.

“Cuídate de ángeles visibles.

Y cuida de tus ángeles invisibles.”

Del poema Cautelas. Autor: Carlos Martínez Rivas.

He puesto Soros, porque ultraderecha, CIA, o cualquier otro servidor del imperialismo que yo conozca no es, o no son, palíndromo, y debo aclarar que el personaje con nombre de palíndromo, Soros, es un capitalista financiero que se dedica, mediante organizaciones contrarrevolucionarias que financia, a la generación de las “revoluciones de colores”, que impulsan la introducción de conflictos en países sobre los que el régimen dictatorial de EEUU quiere ejercer control. Su teórico, Sharp, declara que hay que apostar por una sola idea de propagación: que el poder del gobierno se apoya en la obediencia de los ciudadanos a las órdenes de los dirigentes, por lo cual, si no hay obediencia, los líderes no tienen poder. https://actualidad.rt.com/actualidad/168235-revoluciones-colores-golpe-estado. Sus provocaciones han sembrado el terreno para justificar golpes de Estado e intervenciones militares de la OTAN, de ejércitos mercenarios, o la injerencia directa del ejército estadounidense, léase Yugoslavia, Ucrania, Georgia,… Oriente Medio. De Soros al ejército estadounidense, y del ejército estadounidense a Soros. Como los tres sacerdotes angelicales y Miami.

Cuidate de los ángeles visibles, ya sabes quienes son. Y cuida a tus ángeles invisibles, los que han hecho que te puedas valer, a pesar de todas las dificultades puestas por el imperio.

No es por casualidad que los tres “ángeles visibles” de los que hay que cuidarse comienzan mencionando el aniversario de la Revolución para decir después que era necesaria, e inmediatamente después hablan de la falta de libertad de expresión, de que todos los niños tienen la obligación de escolarizarse y a ellos, representantes de Miami, no se les deja disponer de centros propios de enseñanza; además, declaran que no se realizan elecciones como en EEUU, o que los poderes no son independientes.

Éstos obedientes de Miami, que se quejan de falta de libertad de expresión, deberían responder a preguntas como ¿por qué ellos mismos pueden entrar y salir de Cuba sabiéndose de su relación militante en la contrarrevolución, sus relaciones con la FNCA, y en el interior sus vínculos con la agente Yoani Sánchez y Berta Soler, de Damas de Blanco, sus vínculos con Dagoverto Valdes, quien mantiene una página digital contrarrevolucionaria?. En el caso de Castor José Álvarez Devesa hay una referencia del mismo clero cubano que no le da buena imagen: le considera un desequilibrado. Se ha juntado con José Conrado Rodríguez Alegre, que es conocido desde los años 60 como contrarrevolucionario. Como la Revolución le había vencido se dedicó a hostigar a los jóvenes, lo que ya podemos decir que no es una virtud; después envió al Papa Juan Pablo II, desde Miami, una carta pidiéndole que no nombrase cardenal a Jaime Ortega. Por entonces, al terminar una homilía leyó una carta contra el Presidente Cubano Fidel, y la prensa de Miami la publicó.

También tiene un sospechoso mérito otorgado por el rector de la Universidad Católica de Salamanca (España), a la que José Conrado Rodríguez Alegre había sido enviado a estudiar periodismo y teología; el rector universitario envió una carta de protesta al episcopado cubano por la poca calidad del alumno que manifestaba falta de interés y se negaba al aprendizaje, además de su continua generación de conflictos en dicho centro de estudios.

Este personaje contrarrevolucionario debería saber, o si no que se lo diga alguien cercano, que su revoltijo antisocial tampoco es una virtud, que no es virtud el ideario de la ultraderecha. Es por este que viaje tanto por Estados Unidos, donde ha sido empleado en diversas organizaciones contrarrevolucionarias entre las que destaca la FNCA. Pero también bajo ese ideario ha viajado por Europa (Polonia, Chequia, Alemania, Suecia, Noruega, …) para establecer contactos contra Cuba y desarrollar propaganda que luego manejan el fondo anticubano afincado en la dirección del régimen imperial.

En sus intervenciones eclesiásticas, José Conrado Rodríguez Alegre llama a la desobediencia civil, (recuerde el principio de las tituladas “revoluciones de colores”, que promociona el financiero Soros, palíndromo, la regla que da entrada a las intervenciones militares del imperio: lo primero, agitar con la desobediencia civil) al tiempo que lanza improperios y noticias falsas sobre dirigentes políticos y la situación en Cuba.

La ultraderecha le cuida; por eso en Polonia, 2010, la organización GEREMEX le otorgó su premio, del que dijo que emplearía 25.000 dólares a la preparación de jóvenes en “negocios”. Pero su falta de honestidad le persigue, los feligreses de su parroquia han llegado a escribir cartas al obispado quejándose por la desatención a sus deberes por cuenta de los continuos viajes y por sus manifestaciones políticas contra la Revolución. Y el cura José Conrado habla de falta de libertad. No sólo eso, José Conrado Rodríguez Alegre, contando con el apoyo del imperio y sus colaboradores de Miami, interviene en sus medios de comunicación y publica artículos y hasta un libro, “Sueños y pesadillas de un cura en Cuba”, en el que vierte todo tipo de acusaciones a la Revolución e ignora los crímenes del régimen dictatorial de EEUU en Cuba a lo largo de todos estos años durante los que Cuba no ha hecho más que defenderse de sus atentados, que han causado más de 3.000 muertos y miles de heridos, sus envenenamientos de los campos y los animales para rendir a Cuba por hambre, del acto de guerra ilegal que es el bloqueo económico, financiero, industrial, de la presión política y económica, ahí están las multas mil millonarias, que la dictadura imperial descarga sobre los gobiernos y empresas que intentan mantener una relación diplomática y comercial con Cuba independiente, de la ilegal ocupación de parte del territorio cubano con una base militar y una cárcel que se sitúa al margen del Derecho Internacional, …

El siniestro personaje no analiza un solo aspecto bajo las condiciones de guerra de la realidad social cubana, no conoce el estado de la sanidad, la enseñanza, el cuidado de la infancia, la justicia basada en la igualdad, y por referirnos a un hecho de este día 11 de Marzo, importantísimo para el pueblo cubano: las elecciones democráticas, y que los medios servidores del imperio quieren borrar porque en su comparación con los de EEUU las de los capitalistas son vencidas, ¿por qué?, porque la elección democrática directa de los representantes del pueblo sin intermediarios, elecciones desde la base vecinal, son las democráticas. Por eso José Conrado Rodríguez Alegre no analiza qué significa la soberanía y la independencia de Cuba, el modelo social de la Revolución como pilar democrático revolucionario, frente al corrupto y militarista modelo de los multimillonarios estadounidenses. Ni ellos ni él tienen una sola virtud.

El desorden intencionado siempre debe hacernos pensar que pretende rebajar nuestras defensas, desorganizarlas, llevar nuestras fuerzas a la máxima debilidad, y en el caso de cada acto realizado por José Conrado Rodríguez Alegre, ordenado por sus amos para confundir, me hace recordar que debemos insistir en el aprendizaje de pensar, y con ese fin les invito a hacerlo leyendo un poema de Roque Dalton sobre un texto religioso, al que ha dado un título largo que viene a exponer lo confuso del mismo, “Brujería sumamente jodida por dos o tres razones que no vamos a explicar aquí…”, se refiere al “Padre nuestro”:

“ Amén mal todo / de Señor líbranos /mas tentación / la en caer / dejes nos no / y deudores nuestros a / perdonamos nosotros / como así / deudas nuestras perdónanos / hoy dánoslo /día cada de nuestro pan / el cielo en como tierra / la en así / voluntad tu Señor hágase / reino tu el nos a venga / nombre tu sea santificado / cielos los en estás / que nuestro Padre / borracha / está banda / la que es / pasa que lo”.

Parece que Roque Dalton quería decirnos “ordena el sentido de lo que lees o escuchas”.

Con semejantes personajes firma otro sacerdote, Roque Nelvis Morales Fonseca, los tres “ángeles visibles” de Miami. “Cuídate de ángeles visibles. Ya sabes quienes son. Y cuida a tus ángeles invisibles, los que han hecho que te puedas valer, a pesar de todas las dificultades puestas por el imperio”.

*Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.