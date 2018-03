El “Petro” venezolano: ¿hacia una nueva moneda de reserva mundial? (en inglés)

The Venezuelan “Petro” – Towards a New World Reserve Currency?

Peter Koenig. Information Clearing House, 23 de febrero de 2018.

¿Imagina una moneda internacional respaldada por energía? Por una materia prima que todo el mundo necesita, no oro, que apenas tiene un uso productivo, pero cuyo valor es principalmente especulativo, no humo como el dólar estadounidense. No se trata de dinero fiduciario como el dólar estadounidense y el euro, en gran medida realizado por bancos privados sin ningún tipo de sustancia económica, y que son coercitivos. Sino una moneda basada en la verdadera fuente de la producción económica: la energía.