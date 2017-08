Breve nota sobre la “moderación” política

Carlos Luque Zayas Bazán. Blog “La pupila insomne”, 8 de agosto de 2017.

Ahora, en política, en el enfrentamiento a las dominaciones, la “izquierda moderada” acepta lo inaceptable, lo que no puede aceptar el radical, no el fanático: el moderado, aunque no lo acepte, parte de la premisa de que no se puede cambiar el orden existente. Porque aquí, al no ser radical, la moderación significa en el fondo desconocimiento, o la traición de lo que no se desconoce.