Socorro Hernández, del CNE: “Hay personas en Venezuela que no han aceptado aún la victoria original del chavismo en 1999”

Alberto Arce. Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2017.

Socorro Hernández, máxima responsable del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, reclama diálogo para salir de la crisis: “Hay que recuperar el diálogo porque si no, vamos a ir a una confrontación”.

“La Asamblea legislativa (controlada por la oposición) está en desacato, no es válida, adoptan medidas que no pueden tomar, que no son acordes a Derecho”.

Las protestas de la oposición “buscaban provocar para forzar al gobierno, para impulsar una reacción más violenta por parte de las autoridades”.