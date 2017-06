Wahabismo, la mezquita Omar (M30) y los mass media.

Antonio Navarro*

A riesgo de extenderme demasiado en este texto, tenemos que explicar en unas pocas palabras los orígenes de wahabismo para poder contextualizar correctamente el tema principal que nos ocupa: esa polémica mezquita Omar, popularmente conocida como la mezquita de la M30 por la ubicación en que se encuentra y el papel de esta corriente radical financiada y codirigida por occidente desde el principio. Y es que, muchas veces nos centramos en los acontecimientos que suceden en zonas muy lejanas a nuestro país pasando por alto los vínculos con esos acontecimientos que suceden en nuestras propias ciudades, los cuales en no pocas ocasiones cierran los círculos anteriormente iniciados por los intereses dominantes desde nuestras propias fronteras.

El wahabismo es una visión degenerada y retrógrada del Islam. Nace en la península arábiga en el siglo XVIII, esta corriente fue literalmente inventada por Mohamed Abdelwahab con la ayuda de Mohamed Ibn Saud. Es una corriente radical y violenta, fabricada a medida por estas dos familias como herramienta de poder y control sobre los pueblos. Rápido, Inglaterra vio este movimiento como una posibilidad para debilitar al Imperio Otomano y comenzó a proveerles de recursos. Finalmente, con esta ayuda y el debilitamiento del Imperio Otomano con la Primera Guerra Mundial, consiguieron crear ese país, país que nunca en su historia ha vivido unas elecciones, llamado Arabia Saudí. A partir de ahí los imperialistas ya nunca se separarían de esta invención ni de sus dueños. El control de la zona era de vital importancia, por su situación geoestratégica y sus enormes recursos petroleros. Además, con todas sus mutaciones posteriores, se convierte en un comodín perfecto para utilizar en diversas situaciones creadas por el imperialismo en infinidad de países.

Primero los ingleses y franceses y después los americanos utilizarían esta herramienta para controlar el famoso “divide y vencerás” y evitar a toda costa una posible unión de los pueblos árabes; a esta herramienta, el wahabismo, se unió después la oportuna aparición del grupo conocido como los Hermanos Musulmanes (1 y 2), matriz de donde nacerán muchos movimientos gestados para desestabilizar e influir en países no alineados con los imperialistas y casi todos los grupos terroristas actuales.

Según las agencias de control social, como el instituto Tavistok (3), un gobierno no puede hacer la guerra en un tiempo prolongado con menos del 80 % del apoyo de su población, ya sea este apoyo consciente o inconsciente; por eso actúan dividiendo a la sociedad. Una destrucción controlada de la sociedad, utilizando factores externos como el wahabismo. El imperialismo intenta utilizar la sociología antes que los bombardeos. El fin es provocar en la sociedad desplazamiento, desarraigo, incertidumbre, miedo, sueño, hambre… Buscan la destrucción del estado-nación en Oriente Próximo.

Entre 1984 y 1994 Estados Unidos gastó 51 millones de dólares en un programa escolar para formar yihadistas, dentro del marco de la Operación Ciclón (4) contra Rusia. El objetivo era sustituir los libros que se utilizaban para enseñar el Corán por otros que fomentaban sus intereses y una visión más cercana a las enseñanzas del wahabismo. Los libros de texto fueron editados por el Afghanistan Center en la Universidad de Nebraska. En ellos se enseñaba el Corán con incisivas referencias a armas, bombas y tanques, poblando la psique de los jóvenes de estos países de un escenario de violencia y terror (5). Sobre el año 2000 se habían distribuido miles de estos libros por Afganistán y Pakistán. Una generación entera se había formado para entender la muerte más que la vida. Aceptaron la violencia como parte natural de la vida cotidiana. El impresionante poder de la educación junto con la propaganda ha transformado y moldeado la región durante los últimos 25 años (6).

Arabia Saudita con la connivencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Isarel y Europa inyectaron millonarias sumas de dinero en la captación, adoctrinamiento y puesta en marcha de grupos yihadistas. Este proceso ha durado varias décadas en las que para llevarlo a cabo se crearon miles de mezquitas wahabíes, madrasas y otras instituciones religiosas en Europa Occidental.

España es uno de los líderes de estos países en la recepción de este actuar de los saudíes y sus socios imperialistas occidentales. Por ejemplo encontramos a Córdoba Internacional TV (7), iniciativa del jeque qatarí Abdul Azis Al-Fawan, emitiendo desde 2012 sin licencia de manera ilegal. Por cierto este medio, como muchos medios occidentales saliéndose de la lógica del capitalismo, acumula pérdidas de unos 7 millones de euros (8). El controvertido jeque, recordemos, de ideología wahabí, ha adquirido parte del Casino de Toledo para convertirlo en un centro de interpretación de la cultura islámica (9). En las Palmas el acuerdo conjunto entre PP y Podemos propicia la cesión por el ayuntamiento de 3.200 metros cuadrados de suelo público a Arabia Saudí para levantar una nueva mezquita controlada por esta corriente rigorista (10).

En los últimos años los españoles nos hemos acostumbrado a la expansión wahabita dentro de nuestras fronteras sin percibir sus riesgos (11). Qatar Airways ha renovado su patrocinio al Barcelona un año más. Fly Emirates patrocina al Real Madrid con entre 25 y 30 millones por temporada. En 2014, Qatar Investment Authority elevó su participación en Iberdrola al 9,25%. Ghanim Alhodaifi Al Kuwari, próximo al emir de Qatar, invirtió 64 millones en Prisa, lo que le da derecho a 2 de los 13 puestos del Consejo de Administración. El también qatarí Hamad bin Jasim, es el tercer accionista de El Corte Inglés, con el 12,25%. El fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA) en Colonial y en su filial francesa, Société Foncière Lyonnaise (SFL). El fondo también posee el 10 por ciento de Hotchief, un activo alemán en manos de ACS y ha invertido en Portugal, tomando un 2 por ciento de Energías de Portugal en 2011 por unos 160 millones de euros. Actualmente, Qatar Investment Authority es el décimo mayor fondo soberano del mundo, con activos por valor de 175.000 millones de dólares. Todos éstos son sólo algunos de los ejemplos de la penetración wahabita en España.

A todo esto sumamos la intención de los Hermanos Musulmanes de abrir el primer colegio islámico de España (12). Ahora están con las gestiones para que haya enseñanza islámica en las escuelas con profesores pagados por el Estado, que es la forma de intensificar el control y también de instalar en los Presupuestos a los imanes wahabitas.

Llama la atención que en un momento histórico en que las autoridades españolas extreman el celo con los fundamentalistas islámicos, por ejemplo con la modificación del artículo del código penal insertada en el pacto antiyihadismo entre PP y PSOE, lo que viene a ser un cajón de sastre que permite confeccionar una amenaza terrorista en un estado sin terrorismo, sean tan permisivas y tolerantes con estas acciones e inversiones contra nuestra soberanía totalmente a espaldas de los ciudadanos para los que se suponen que velan por su seguridad.

Con todo esto podemos localizar, dentro de un vacío informativo, el centro del wahabismo en España en Madrid, en concreto, en la mezquita de la M30. Desde los años 70, en España no ha parado de crecer la comunidad musulmana (13), lo que ha ido propiciando de manera natural la aparición de instituciones públicas y privadas en las que ser representada, como por ejemplo la Casa Árabe, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) o el Observatorio Andalusí. Tras la ofensiva inversora de los últimos años de Arabia Saudí y el silencio mediático auspiciado por ciertos sectores de las élites locales, es difícil saber hasta dónde expande sus tentáculos el wahabismo en estas organizaciones.

Según la UCIDE, las mezquitas y centros musulmanes en países occidentales deben ser financiadas, creadas y gestionadas de manera conjunta por los diversos países musulmanes; de esta manera, las mezquitas no hacen distinción entre ningún tipo de rama o variante del Islam y se evita radicalizaciones e intereses concretos de ningún grupo o país.

En 1988 se inaugura en Madrid la Mezquita Central de Madrid o Mezquita Abu-Bakr, la primera mezquita relevante en tamaño, dirigida por Riay Tatary, con carácter plural, representación y voz de todos los países musulmanes y de las comunidades islámicas de España.

El 21 de septiembre de 1992 abre sus puertas la mezquita Omar o más popularmente conocida como la mezquita de la M30 por la ubicación donde se encuentra. Es la más grande de Europa y cuenta con 12.000 metros cuadrados repartidos en 6 plantas. Además de la mezquita, las instalaciones constan de un colegio para 250 niños, una biblioteca con fondos árabes, españoles, ingleses y franceses, dos salas de exposiciones, un museo, un auditorio, un restaurante, una cafetería, un gimnasio y las viviendas del director y el imam.

El proyecto, firmado en 1976 por 18 países musulmanes con representación diplomática en España, se inició en 1987 después de quedarse 11 años en un cajón. No salió de este bloqueo hasta la intermediación del rey Juan Carlos I entre el gobierno español, el Ayuntamiento de Madrid y el rey Fahd de Arabia Saudí. Son de sobra conocidos la relación y negocios de la monarquía española y la saudí (14 y 15). Casualmente, cuando el rey emérito decidió interceder, el ayuntamiento de Madrid donó los terrenos para la construcción al rey Fahd, al que le vendió los terrenos por una simbólica peseta, el rey Fahd se encargó del resto, “donando” 2.000 millones de las antiguas pesetas para la construcción. De esta manera el gobierno español entregaba el monopolio del culto islámico al radical wahabismo saudí (16). El dinero saudí ha contribuido a la construcción de otras mezquitas y escuelas coránicas en Europa, como la de Marbella, uno de los lugares de veraneo del rey Fahd, la de Whitechapel, en Londres, o la francesa de Saint-Etienne, en Nantes. Todas estas mezquitas desde el principio han generado controversia, musulmanes de otros países afirman que las donaciones son regalos envenenados, ya que desde estas mezquitas los saudíes imponen una concepción intolerante y retrógrada del Islam. Tatary increpaba: “La mezquita Abu Bakr fue construida con dinero de todos los musulmanes y, por tanto, no depende de un sólo país”.

Recientemente, el que escribe estas líneas visitó la mezquita. A simple vista se respira un ambiente agradable y se puede entrar sin ningún problema. Pude estar varias horas conversando con varios feligreses de diferentes nacionalidades, como marroquíes, sirios, nigerianos, españoles, guineanos, turcos o argelinos. Reinaba un buen ambiente y hermandad entre ellos y yo fui acogido de forma muy hospitalaria invitándome a pasar con ellos al salón principal de oración. Rápido surgió una interesante conversación a la que se iban sumando más miembros según avanzaba la tarde. Un dato llamativo fue comprobar que casi ninguno de ellos conocía las diferentes ramas del islam, ni siquiera las diferencias básicas entre chiis y suníes (17). Los motivos que me daban por elegir esa mezquita para ir a orar eran por cercanía, por el parking, por el tamaño o por lo bonita que es. A pesar de este desconocimiento, todos demostraban mucha inquietud por aprender y no paraban de hacer preguntas. Todo fue muy bien hasta que empezamos a hablar del wahabismo y dos de ellos se enfadaron y comenzaron a discutir entre ellos en árabe, así que mejor se cambió de tema. Me contaron que se puede andar libremente por la mezquita, menos por sus dos plantas subterráneas, cuyo acceso está cerrado. A última hora dos de ellos, en confianza, me contaron que ellos nunca habían visto nada raro, pero que sí habían visto dos casos de chicos que conocían con problemas, y de repente comenzaban a ir mucho a la mezquita a horas fuera de la oración; semanas más tarde se fueron a Turquía y no sabían nada más de ellos.

Ya en los años 90 la policía se quejaba de que salían todos los meses más de una decena de personas de la mezquita de la M30 a Barajas en dirección a Afganistán, pero que tenían órdenes del Ministerio del Interior de no actuar. Dos décadas después, todo sigue igual con poco más de información (18, 19, 20 y 21).

Hay que resaltar, dentro de este aquelarre de pasividad e intereses muy alejados de los ciudadanos de la élite que nos gobierna, una iniciativa de esperanza. Miembros de la mezquita me pusieron en contacto con otros compañeros que habían dejado de asistir a realizar su culto a la mezquita Omar. Mohamed, Hasan y Kadar, nombres reales, explican que no se encontraban cómodos en la mezquita Omar por que las oraciones utilizadas eran impuestas por el Imán, no existía ningún tipo de pluralidad ni eran escuchadas sus opiniones. De esta forma, organizándose el pueblo de manera espontánea, muchos miembros están abandonando como referente esta gran mezquita y están creando muchas mezquitas de barrio. Por ejemplo solo en el barrio de Vallecas ya hay funcionando dos y se está constituyendo una tercera. Su funcionamiento es como debería ser: un grupo de vecinos se unen, sin importar nacionalidad, lengua, clase social o el tipo del islam que se practique. Aportan dinero entre todos para el alquiler de un pequeño local que les permita reunirse y van rotando todos los miembros de la organización. Las decisiones se toman de manera conjunta, que tipo de oraciones se utilizan en el culto, quien será el Imán, etc. De momento esta iniciativa espontánea está funcionando muy bien y dando una alternativa, que nuestros gobernantes no dan, al control del culto y parte de la educación por el terrorismo salafista sobre toda la diversidad de miembros de los diferentes países musulmanes que viven en territorio europeo y español.

Es curioso que el diario El País dedicara un artículo completo contándonos el concurso internacional que se organizó para elegir a los arquitectos, finalmente concedido a un grupo polaco (22), pero ninguna referencia sobre el grupo constructor. Es difícil pensar que solo es casualidad ya que analizando el tratamiento mediático se puede ver claramente el muro de silencio construido sobre cualquier relación de la mezquita Omar con el wahabismo saudí.

Ni siquiera los sucesos relacionados con la mezquita, como el terrible atentado del 11M en 2004 o el ataque del grupo neonazi Hogar Social a la mezquita en 2016, provocaron un análisis de los orígenes de la mezquita y de este movimiento terrorista instalado en nuestro país. Se hizo recapitulación sobre la historia de la mezquita y nadie creyó necesario mencionar quién la construyó, quién la financió, el desprecio hacía el resto de países de la comunidad árabe, su papel en los 80 con los yihadistas que partían hacia Afganistán o quién regaló los terrenos a esa familia dictatorial y represiva que da nombre a ese país, gran amigo de España pero tan poco amigo de los DDHH. Si la noticia, por ejemplo, fuera sobre un cantante famoso, una actriz o incluso un político disidente con el sistema oficialista, los medios hubieran tratado el tema en manada como acostumbran a hacer desplegando todos sus recursos de investigación para hacer especiales sobre la vida entera de estas personas, su pasado, sus propiedades, sus compañías y cualquier dato oscuro o truculento para inocular en la opinión pública la visión que les interesa difundir.

Dentro de este silencio mediático, además de las denuncias y reclamaciones de los diferentes países y de las comunidades musulmanas europeas que los forman, encontramos algunas voces públicas, aunque insuficientes, que denuncian públicamente la realidad que nos rodea, como las declaraciones del alcalde de Bruselas: “Todo el mundo sabe que todas las mezquitas en Bruselas están en manos de los salafistas” es decir en manos de la forma radical del Islam. Seguía Mayeur: “Tenemos que cambiar esto, necesitamos nuevas mezquitas que sigan nuestras reglas democráticas y que sean controladas por el gobierno” (24).

Es necesario un ejercicio de reflexión sobre cómo se han instalado en nuestro país y en Europa en general, a plena luz del día, tejiendo un entramado de intereses y control sobre todos los estamentos de la sociedad, de la cultura, mediante instituciones, controlando el ocio de masas como por ejemplo el fútbol… Florentino llegó a decir públicamente: “Arabia Saudí está en el corazón del Real Madrid”, incluso retiró la cruz del escudo para un contrato de ropa en Oriente Próximo. Con gran influencia en medios de comunicación y en todos los sectores económicos. Y por supuesto con el monopolio de la religión musulmana, pero desde su ideología retrógrada y de control que nada tiene que ver con el islam real, marginando de esta forma a la comunidad de la mayoría de países musulmanes instalados en nuestro país. En definitiva: con la permisividad de nuestras autoridades, están expandiendo una ideología terrorista en España y toda Europa con unas consecuencias imprevisibles y nada halagüeñas para nuestro futuro. Creando caos y confusión ideológica en los ciudadanos musulmanes, además del factor del crecimiento poblacional en las próximas décadas de la comunidad musulmana europea por su media de edad tan joven (25). Ante este panorama y la pasividad, cuanto menos, de nuestras autoridades, poco o nada parece que pueda cambiar el escenario; lejos de afrontar el problema, recientemente nuestra ministra de “Defensa”, María Dolores De Cospedal, negocia en el Pentágono el mayor aumento del gasto militar en democracia. Recursos que probablemente poco o nada se utilizarán para afrontar este problema real que tenemos dentro de nuestras fronteras y sí para seguir alimentando su crecimiento, interviniendo de diversas formas en otros países soberanos. Esta situación nos conduce ante éstas y muchas otras cuestiones geoestratégicas que deberemos analizar profunda y sosegadamente.

*Antonio Navarro es miembro del Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN

(En las imágenes: izquierda: Mezquita Abu-Bakr (Distrito de Tetuán, Madrid); derecha: mezquita de la M30 (Ciudad Lineal, Madrid))