Probados en combate los U2, Madonna, Amnistía Internacional y periodistas. Trabajan para la aceptación social de los crímenes del ente sionista del apartheid. (Ramón Pedregal Casanova)

Ramón Pedregal Casanova*

Probados en combate los U2, Madonna, Amnistía Internacional y periodistas. Su tarea, como la de otros mercenarios, es atacar con armas de fuego al pueblo palestino, es dedicarse a tareas de refuerzo, refresco y revólver, disparando canciones que sus promotores convierten en moda. Quien espera a tales cantantes es Amnistía Internacional para premiarlos, y después están los plumillas que propagan y trabajan para la normalización del fascio israelí.

Hablar de grupos de presión es hablar de fuerzas que interfieren en la cultura política borrando la ética, para lo que una de sus intenciones es vaciar a la gente de cualquier capacidad de respuesta ante un acto delictivo de las grandes fuerzas económicas o políticas.

En el periódico digital “Electrónic Intifada” se expone con claridad la conexión entre lobbys para intervenir en la conducción de la política europea hacia Israel, buscando que no se divulguen sus delitos, que ningún gobierno diga nada y se integren en los parámetros de normalidad con los que se construye la percepción general del mundo.

La conexión más conocida entre grupos de presión sionista en Europa es la del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel y el Centro de Política Europea, que a su vez tiene contribuciones importantes de otro grupo de presión sionista de nombre “Red de Liderazgo Europea”, cuya función es fortalecer los lazos entre Israel y la UE. El director de ésta Red es Larry Hochberg, que antes ha dirigido la organización “Amigos de la Fuerza de Defensa Israelí”, dedicada a contratar en cualquier país a soldados-mercenarios para el ejército de ocupación neocolonial. Los tres trabajan al unísono.

Lo que además añade “Electónica Intifada” es que Paul MacGuinness, manager del grupo U2, ha contratado y contrata para U2 conciertos, cenas de gala y otros actos dedicados a recoger dinero con el que financiar al ejército del apartheid y sus organizaciones satélites. Añade que también Madonna es conocida por la misma labor. La entrada para una de esas galas en Boston costaba 3.600 dólares, podemos imaginar qué gente asistía; la organizaba Haim Saban, un personaje que financiaba la campaña de la sionista Hilary Clinton.

Otro asunto que se ha sabido es que éste financiador de Hilary Clinton y promotor de U2, es a su vez financiador de Amnistía Internacional, que tiene a su vez como promotor también a U2; quizás, o por eso, la organización que se hace la propaganda de humanitaria nombró a U2 y a su promotor McGuinness, su “Embajador de conciencia” en el 2005. A continuación, el promotor fue sustituido por otro de nombre Oseary, sionista dedicado al negocio de la música y la tecnología en Israel. El tal Oseary, dueño, entre otros, de la empresa Sonido Ventures, es tambien uno de los propietarios de Meerkat, empresa de propaganda de Israel que además se dedica a la difusión de los conciertos de U2.

Ésta banda se dedicó a hacer conciertos para recaudar dinero para el ejército del apartheid israeli, días después del final de la guerra del régimen de Israel contra el pueblo de Gaza en 2014, recuerden, aquel ataque que duró 51 días.

El cantante de U2, Bono, que en una de sus canciones parece protestar contra la industria armamentística, ha hecho campaña a favor de Shimon Peres, el que colaboró, ayudo e introdujo armas nucleares en Israel para dominar Oriente Medio, además de ser el responsable de varias masacres en Líbano.

La correspondencia entre lobbys sionistas, el Comité de Asuntos Públicos EEUU-Israel, el Centro de Política Europea, la Red de Liderazgo Europea, los contratistas McGuinness, Oseary, Sonido Ventures, Meerkat, U2, Madonna, Amnistía Internacional, el ejército de ocupación israelí, … las partes que señala “Electrónic Intifada”, no puede ser de mayor integración. Son un sólo cuerpo con diferentes cometidos en el proyecto fascista de Israel. Y para los pueblos del mundo son redes destructoras de conciencia social y política, son instrumentos cuya actuación, escondida o pública, cínica y corruptora, procura la normalización del Crimen de Guerra y Lesa Humanidad que su fuerza militar realiza en Palestina.

Los esfuerzos de solidaridad con Palestina que no se canalicen unidos y dispongan sus habilidades y fuerzas con medios propios, no incidirán en la realidad social y no la transformarán. Los aparatos de control y difusión mediáticos sionistas absorben las alteraciones que se den en su propio terreno, integrando sus actos delictivos en el campo de la normalidad. “Electrónic Intifada” nos ha ofrecido el ejemplo de ello.

Las redes de destrucción de la conciencia social son instrumentos que procuran la normalización de lo que, por el daño que causa al conjunto, resulta inaceptable individual y socialmente. Los lobbys que los comandan forman parte del mando general del régimen que tiene como enemigo al Derecho Internacional y los Acuerdos y Tratados Internacionales, todos ellos denunciantes del Israel del apartheid, todos ellos dando la razón, con la legalidad en la mano, a los prisioneros y prisioneras de Palestina.

Son ya 37, 38, 39 días que el régimen sionista mantiene a sus cautivos sin comida. El régimen del ente del apartheid no quiere reconocer sus derechos más elementales de comunicación con abogados, familia, cuidados médicos, estudios, juicios, … Quienes resisten en las prisiones sionistas se ven apoyados diariamente por las continuas movilizaciones populares con riesgo para la vida de las gentes solidarias con sus héroes encarcelados. Sólo en la gran huelga general del 22 de Mayo en Jerusalén y Cisjordania, debido a los ataques armados del ejército de ocupación, han resultado heridos de bala, que se encuentran en extrema gravedad, 13 manifestantes. La huelga general en apoyo a los prisioneros y las prisioneras de Palestina se ha realizado el mismo día de la llegada de Trump al ente colonial israelí.

La Resistencia palestina del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) y del FPLP, ha convertido este 22 de Mayo en un día de unidad del movimiento de los cautivos por la Libertad y la Dignidad de Palestina. A la movilización general de toda la clase trabajadora, los comerciantes, los intelectuales, los estudiantes y demás, hay que añadir a otros 220 prisioneros que se han sumado a la huelga de hambre que se mantiene entrando en el segundo mes.

El caso del prisionero Samer al Isawi parece especialmente grave. Si desde el comienzo los carceleros sionistas le aislaron, como a todos los dirigentes palestinos en huelga y trasladado de cárcel en cárcel, como al resto para agotarlos, en su caso hasta hacerle desaparecer por unos días, ahora el ejército de ocupación le ha llevado con urgencia al hospital de la prisión de Ramalah por el peligro de muerte que corre al comprobar que su corazón está fallando.

Cada uno de los prisioneros ha puesto su vida al servicio de sus compañeros y compañeras y al servicio del pueblo palestino. La respuesta dada a Trump con la huelga general es el llamado al mundo a defender la libertad de Palestina y los países que resisten al imperialismo sionista-estadounidense, es el llamado a la unidad en torno a Palestina y contra los colaboracionistas de dentro y fuera, y aquí habíamos empezado por los protegidos de los lobbys sionistas.

De todos y todas depende ir uniendo fuerzas para vencer al renovado fascio que se hace llamar Israel.

*Ramón Pedregal Casanova, los dos últimos libros “Gaza 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia” pueden bajarse de internet. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE.