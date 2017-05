GUADALAJARA DICE NO A LA GUERRA

CONCENTRACIÓN EL 27 DE MAYO, EN EL INFANTADO, DE 11:00H A 14:00H

El próximo 27 de mayo tendrá lugar tendrá lugar en Guadalajara por decisión de la Ministra Cospedal el desfile militar del día de las Fuerzas Armadas, presidido por el Jefe de Estado Felipe, organizado por un gobierno corrupto, para el que es más importante el despilfarro militar que las necesidades sociales.

Diversas entidades ciudadanas convocan a un acto para decir NO a la guerra, que es un NO al comercio de armas, es un NO a conflictos inventados que se traducen en guerras para justificar el uso de ese armamento y el negocio de la reconstrucción, un NO a instituciones

patriarcales, un NO a instituciones corruptas y un inmenso NO al incremento del gasto militar, un NO al imperialismo y a la OTAN que lo sostiene.

