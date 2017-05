VENEZUELA. Para la Paz la MUD está MUDA (Ramón Pedregal Casanova)

Ramón Pedregal Casanova*

Desde el 3 de Mayo el pueblo de Venezuela está llamado al diálogo sobre lo que tiene que ser Venezuela. El Gobierno Bolivariano, transcurrido el tiempo sin conseguir que la oposición se siente a dialogar sobre la base de la Constitución, ofrece al pueblo la propuesta de Paz más básica, en ella se incluiría la participación de la oposición.

Venezuela, propone el gobierno revolucionario, se debe constituir mediante la paz acordada por toda la población.

No hay como repasar la hemeroteca: bueno es saber algunas de las declaraciones de la oposición, eso que se titula MUD, pidiendo la Asamblea Constituyente; en base a ello justificaba sus campañas de terror en la calle hasta que el gobierno la convocó:

María Corina Machado declaraba el 20 de Agosto de 2013: “La Constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio de régimen, nuevas instituciones y la reconciliación del país”.

Leopoldo López declaraba el 22 de Noviembrede 2014: “La Constituyente nos permite elegir un nuevo CNE, fiscal, contralor, defensor del pueblo, Asamblea Nacional y Presidente de la República”.

Freddy Guevara declaraba el 29 de Diciembre de 2014: “Claro que hay que ganar la AN, pero igual habrá que hacer una Constituyente para poder cambiar a todos los Poderes Públicos. Ya no hay otra”.

Y cuando el Gobierno Bolivariano convoca la Asamblea Constituyente:

Henrique Capriles el 1 de Mayo llama a la violencia en la que ahora se vive: “Pueblo a la calle a desobedecer la Asamblea Nacional Constituyente”.

¿Entonces, por qué la MUD pedía la Asamblea Constituyente?, ¿por qué se queda MUDA ante la propuesta de Paz sobre la base de la Constituyente que pedía?.

A la invitación del Papa Francisco a Capriles para que dialogue con el Gobierno, con el fin de terminar con la violencia, Capriles le responde el día 30 de Abril en sentido contrario a lo que iba a decir el día 1 de Mayo: “No es verdad, habla como si unos quisieran dialogar y otros no”.

¿Qué le pasó horas después a Capriles?, ¿quién le recordó a Capriles que su objetivo no es la Paz sino la guerra?.

En la misma MUD hay alguna división, y una de sus representantes señalaba a Capriles y a sus bandidos de la manera siguiente en conversación telefónica:

Diana D´Agostino: “Si pudieran quemar hoy Venezuela, lo harían. No sólo hemos caído en la anarquía, sino que hemos caído ya en el vandalismo. Si ven un poste lo tiran pa´el piso, si tienen que reventar vidrios de un local, lo revientan. En VP (Voluntad Popular, el partibandido de Capriles) tu ves que hay un lado conservador, que están totalmente de acuerdo con el calendario de elecciones regionales, que son Florido, Marrero, Guaidó, pero entonces está el ala de Liliana Tintori, de Freddy Guevara, tú sabes que son los radicales. Si ellos pudieran quemar hoy a Venezuela, lo harían. Ya Capriles no tiene nada que perder y ese lo que quiere es incendiar la calle. Él no tiene nada que perder, por eso te digo que todo eso está dividido”.

Capriles sigue el mandato del asesor del régimen estadounidense Brzezinski y las lecciones de Gene Sharp y sus equipos de consejeros:

-fomentando la guerra Capriles obedece a los mandados de promover la alteración continua en la calle;

-escandalizar con la falsedad de no tener libertad de expresión;

-alentar las actividades criminales en las manifestaciones autorizadas con el fin de generar un clima de inseguridad pública y política;

-acusar al gobierno de incapacidad, centrar la propaganda antigubernamental en el presidente exigiendo su renuncia;

-llamar a los apoyos políticos del exterior para ampliar la campaña antigubernamental;

-pedir el bloqueo, el aislamiento, e ir propagando la idea de la necesidad de una intervención militar del exterior.

Éste es el programa que Gene Sharp aconseja en su manual “De la dictadura a la democracia” para derribar el gobierno. Su equipo y el de Brzezinski trabajan para desarrollar la desestabilización interna y el engaño profundo en el exterior, para que el ejército imperial y sus lacayos destruyan a Venezuela hasta sus cimientos, es lo que unos y otros necesitan para hacerse con las riquezas de éste país, el más rico del mundo en petroleo, eso es lo que los bandidos de Capriles, Freddy Guevara y demás, sometan al pueblo que tan recientemente se ha independizado, tan recientemente ganador de su soberanía, tan recientemente unido para acabar con el sometimiento a EEUU, para acabar con el hambre, el analfabetismo, la falta de medios para cuidar la salud, con lo que se suma a los recientes cambios en el mundo que van relegando el poder global del imperio que está decayendo sin remedio.

El régimen estadounidense prepara la agresión de las armas mientras manda a combatir en primera fila a los batallones de periodistas, con los que busca cerrar el paso a toda información que le contradiga y vayan educando en la atmósfera adecuada sobre la idea de un enemigo peligrosísimo que no se ve por ninguna parte. Ese enemigo del imperio es el ánimo, la esperanza individual o colectiva, de país o continente, que se disponga a independizarse del yugo y el pensamiento imperial. Y aquí está, entre otros, Venezuela Bolivariana, que desde 1999 no quiere subordinársele, desde cuando ganó las elecciones Hugo Chávez, aquel triunfo que ha venido repitiendo hasta casi una veintena de veces ha sido decirle insistentemente al régimen de los oligarcas mundiales, que el pueblo venezolano ha empezado una nueva vida.

La respuesta imperial la explicaba claramente Hugo Chávez bajo el título “El metodo de la Mecha Lenta”, escúchelo en https://youtu.be/8TeQsyPRyGw , también se ha denominado “Guerra no convencional” o “Golpe suave”.

A las prácticas y teorías que obedecen los Capriles hay que añadir las directrices del Comando Sur estadounidense, los planes que se han filtrado y que sus amos estarán investigando para averiguar la mano que los ha hecho públicos, dónde y cómo, la documentación sacada del secreto y al que titulan “Operación Venezuela Freedon-2” que dice, entre otras cosas, lo siguiente:

“Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede convinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada.

El referéndum o la enmienda se impulsa en tanto cobertura.

La responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial de la Operación Venezuela Freedon-2 en los actuales momentos descansa en nuestro comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el plan.

Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación.

Tiene particular importancia la explotación de temas como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad, reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro”.

Tratan por tanto de impedir el desarrollo de la Paz socialista, antes lo hacían pidiendo la Asamblea Constituyente y ahora que se convoca llaman a la violencia contra ella. La planificación criminal de Brzezinki, Gene Sharp, el Comando Sur y todos los demás equipos de asesinos procuran desesperadamente la inestabilidad y la fragmentación de la unidad del pueblo venezolano en torno al eje principal de su independencia, las políticas de justicia social e igualdad que se empezaron a realizar desde el triunfo de Chávez. Buscan oscurecer y anular mediáticamente las realizaciones de la revolución y acabar con sus dirigentes. Los pasos que procuran dar llevan a la guerra, por eso la MUD no quiere ahora la Asamblea Constituyente. Llegado el momento no llamarán a la intervención del imperio, para entonces justificarán el bestialismo del crimen invasor estadounidense, y los proimperialistas lo harán mediante el cuerpo de ejército dedicado a cerrar el espacio informativo para que su mentira se repita aún más de lo que ahora hacen diariamente. Lo decía el nazi Goebbels, así es como las gentes inocentes creerán que lo que dice la MUD, los enemigos de la Paz, es “verdad”.

La responsabilidad histórica pende sobre ellos. El Gobierno Bolivariano defiende el dialogo y la Paz con la Asamblea Constituyente.

*Ramón Pedregal Casanova, los dos últimos libros “Gaza 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia” pueden bajarse de internet. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE.