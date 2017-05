A un hilo de la ruptura (elterritoriodellince)

A un hilo de la ruptura

Segundo intento de aportar algo de luz sobre el tema de Corea del Norte, con la convicción de que cada vez se está más cerca de la ruptura de la alianza entre China y Corea del Norte. Si hasta ahora no lo tenía claro, los pasos que están dando van en esa dirección y tengo la impresión de que ya no hay vuelta atrás salvo una sorpresa mayúscula de última hora que no preveo. Sólo me atrevo a ver un atisbo de recuperación con lo ocurrido en la reciente sesión de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte (que siempre se reúne en primavera, es decir, no ha sido extraordinaria ni producto de los acontecimientos), donde se han producido varios relevos significativos dando entrada a sectores más “diplomáticos” (denominación mía) en detrimento de los más “militaristas” (también lo digo yo). El hecho es que es la primera vez en 19 años que hay más civiles que militares en cargos de responsabilidad política, y tal vez signifique algo para evitar la ruptura total.

http://elterritoriodellince.blogspot.com.es