Dos Blancanieves y las diecinueve enanitas. (el territorio del Lince)

Dos Blancanieves y las diecinueve enanitas

Es que no lo puedo remediar. Debe ser que me estoy haciendo viejo y cada vez recuerdo con mayor nitidez mi infancia. Si hace unos días tiraba de “Los viajes de Gulliver” para satirizar a Merkel como la reina de ese Liliput que es la Unión Europea, ahora no me cabe otra que recurrir a “Blancanieves y los siete enanitos” para hacer lo mismo con la “contra” moderadamente extremista o extremistamente moderada en Siria.

Así que coged algún aperitivo, alguna cerveza o un vinito y preparaos a leer.

http://elterritoriodellince.blogspot.com.es

29/01/17