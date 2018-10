Cuando la centro izquierda se aleja de las bases, es incapaz de movilizar y facilita la subida de la ultraderecha

https://www.ivoox.com/james-petras-8-10-audios-mp3_rf_29165133_1.html

El análisis de James Petras para Radio Centenario, 8 de octubre de 2018.

Creo que hay una cosa que debemos recordar que es muy importante: cuando el neoliberalismo fracasa, y fracasó de forma contundente con Temer, no debemos pensar que la izquierda es la alternativa, el fascismo es la alternativa, profundizar el neoliberalismo con el garrote. Y eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo el sociólogo norteamericano, profesor James Petras al analizar el resultado de las elecciones brasileñas. Al mismo tiempo resaltó el abstencionismo: “según algunas cifras que tenemos más del 35% o sea más de un tercio del electorado, no votó. Y creo que los que no votaron son los ex apoyantes de Lula (Luiz Inácio Da Silva) y del Partido de los Trabajadores. Y no votaron porque hubo un proceso de deterioro en las políticas de centro izquierda