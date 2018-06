EEUU y Nicaragua: un caso de amnesia y ceguera históricas (en inglés)

The US & Nicaragua: a Case Study in Historical Amnesia & Blindness

Dan Kovalik. CounterPunch, 15 de junio de 2018.

Me sorprendió el otro día ver un artículo de opinión de Stephen Kinzer en The Boston Globe en el que retrataba las violentas protestas antigubernamentales en Nicaragua como una especie de insurrección revolucionaria. Lo sorprendente de la posición de Kinzer es que él es el individuo que escribió el maravilloso libro, All The Shah’s Men, una de las lecturas esenciales sobre el golpe respaldado por la CIA contra el primer ministro Mohammad Mosaddegh en Irán en 1953.