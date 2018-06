Klein publica su libro sobre el “capitalismo del desastre” en PR

Víctor García San Inocencio. Noticel, 5 de j unio de 2018.

La periodista, conferencista y autora de libros como No Logo y The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism intenta construir una mirada plural sobre la respuesta no estadual puertorriqueña—cívica, comunitaria y onegeísta— al cúmulo de desastres coronados por el huracán María y la oleada capitalista inversionista y liquidadora que se aprovecha del desastre.