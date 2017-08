Un cero a la izquierda

Blog “El territorio del lince”, 27 de agosto de 2017.

La manifestación de Barcelona ha puesto de manifiesto que la pretendida “izquierda” no es más que un adorno floral del sistema, que es una formación política que no vale para nada. Esa “izquierda”, tan nueva que no le llega ni a la suela de los zapatos a la vieja, ha salido en defensa del sistema como pocas veces.