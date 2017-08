¿Es posible una guerra relámpago en Venezuela?

Franco Vielma. Misión Verdad, 15 de agosto de 2017.

Con la guerra, se abren posibilidades casi infinitas y es virtualmente imposible predecir si será relámpago o no, aunque casi siempre no es así y los indicios apuntan a que en el escenario venezolano, no será así. Y sobre quienes insisten en aupar la fantasía de la intervención, cabe entero el refrán popular: “No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar”.