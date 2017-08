Venezuela. La absoluta independencia y la paz

Sergio Rodríguez Gelfenstein. Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2017.

La altivez de los venezolanos se mantiene incólume, Venezuela no quiere volver a ser colonia de nadie como lo señaló el general Morillo, eso no se ha modificado, pero ahora, sin “dejar las armas de la mano”, seguimos queriendo “absoluta independencia”, pero a diferencia de 1820, ahora no ofrecemos la guerra a cambio a Europa.