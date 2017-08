Una Nueva Venezuela: El carácter “desencadenante” de la movilización social constituyente

Fernando Buen Abad Domínguez. Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2017.

… colaborar con el carácter “desencadenante” de la Constituyente, es una obligación moral y ética de primerísima importancia. Es un deber revolucionario y es una necesidad urgente. No para discursos o loas de gratuidad oportunista. No para cobijarse con mantos de bondad colaboracionista. No para arribismos. Se trata de una oportunidad histórica que el pueblo de Venezuela se da a sí mismo -y nos da a todos- para poner a prueba capacidades y talentos creativos, sensibilidades y fortalezas en la Batalla de las Ideas que ha de derrotar, en la práctica, a la guerra…