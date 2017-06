No, señor Trump, usted no es un héroe.

Ramón Pedregal Casanova.

No, usted no es un héroe. Usted es un empleado del complejo militar, financiero y económico, cuyos actos son los peor considerados de la Historia, y sus ideas las más anquilosadas y dañinas para la Humanidad.

No, señor Trump, usted no es un héroe. Hoy representa el régimen de los mayores peligros para la existencia de la Humanidad, usted representa el fracaso, como alumno de nuestra Historia retrocede: En vez de garantizar la independencia de las naciones, quiere volver a la colonia cubana. En vez de garantizar la igualdad entre naciones, se propone impedirla a toda costa. No, usted no es un héroe.

Si los imperialistas franceses saqueaban todo cuando perdían y los imperialistas ingleses dinamitaban todo cuando perdían, siguiendo a aquellos sus predecesores y olvidando las últimas enseñanzas del último ocupante de la Casa Blanca, saquea y dinamita sus conclusiones, y se propone lanzar tanto daño como pueda a Cuba.

Representante del régimen impositor, no, señor Trump, usted no es un héroe, usted es un ser atrasado, por lo que debería leer a un estadounidense que dejó enseñanzas ejemplares sobre el país que usted representa, debería leer a Mark Twain, escritor, dirigente de la Liga Atiimperialista, atienda a su síntesis, a su conclusión: Mark Twain sustituyó las estrellas de la bandera estadounidense por calaveras. Usted debería saber por qué.

No, señor Trump, usted no es un héroe, no se confunda.