La derrota política de la derecha venezolana

Guillermo Cieza. Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2017.

El debilitamiento político de las manifestaciones de la oposición expresan también su desgaste al no haber poder cumplir ninguno de los objetivos: no lo tumbaron a Maduro, ni quebraron al chavismo, no pudieron extenderse a los barrios populares, no pudieron ganarse las simpatías de la mayoría de la población. ni pudieron generar las condiciones para una intervención externa