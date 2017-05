CONVOCATORIA: Contra la guerra imperialista; Gastos militares para fines sociales; ¡OTAN no, bases fuera!

El Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN, las Marchas de la Dignidad y otras organizaciones, hacen el siguiente llamamiento a una Concentración contra la Cumbre de la OTAN, el próximo 25 de mayo de 2017, a las 20 horas, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores (Plaza de la Provincia nº 1, Madrid)

Contra la guerra imperialista; Gastos militares para fines sociales; ¡OTAN no, bases fuera!

Los próximos días 24 y 25 de mayo se celebrará en Bruselas la Cumbre de la OTAN: la primera a la que asiste Trump como representante de la potencia hegemónica. En esta Cumbre se aprobará el despliegue reforzado de tropas en las inmediaciones de las fronteras Rusas, se exigirá a los países miembros el incremento de los presupuestos de defensa al 2% del PIB, -en tiempos de una profunda crisis social-, y se decidirá el despliegue de armas nucleares modernizadas y de sistemas de misiles antimisiles que persiguen neutralizar una posible respuesta rusa a un primer ataque nuclear de EEUU.

Todo ello se produce en un contexto de creciente intervencionismo euroatlántico en Oriente Próximo, en Corea, en Latinoamérica y en África. La OTAN se revela como su principal instrumento de guerra en expansión, incorporando como socios a Australia, Colombia o la entidad sionista de Israel. Los medios de comunicación de masas occidentales se han convertido en auténticos agentes de la guerra, elaborando las matrices de opinión que reclaman y justifican las intervenciones que demanda el gran capital trasnacional.

La crudeza de la guerra de Siria (como un eslabón más del proyecto geopolítico de reordenación del Medio Oriente Ampliado a medida de los intereses corporativos euroatlánticos), la permanente amenaza de intervención en Venezuela (con el pretexto de una crisis humanitaria deliberadamente construida) y la escalada de las provocaciones a Rusia y China crean una situación de riesgo catastrófico a escala planetaria.

La guerra imperialista global es la única salida que tiene el capitalismo en plena crisis sistémica. Existe un vínculo directo entre el sufrimiento de los pueblos objeto de la injerencia imperial y el brutal retroceso en las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo, ambas son manifestaciones del mismo proceso de ajuste del que somos víctimas. Permitir nuestro despojo en la retaguardia es, por lo tanto, consentir sus crímenes en el frente de guerra.

Las organizaciones Contra la OTAN y la Guerra se suman al llamamiento de la red internacional “No to war – No to NATO” a las movilizaciones en todo el mundo para decir NO a la criminal política bélica de los gobiernos de los países miembros de la OTAN y para exigir la definitiva disolución de este instrumento de muerte.

Con esta concentración queremos denunciar la traición a la soberanía que supone la pertenencia al bloque militar hegemónico y la presencia de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Nuestro gobierno nos ha convertido no sólo en cómplices sino en protagonistas de las agresiones militares que se extienden por todo el planeta y que colocan a nuestro pueblo en riesgo extremo de represalias militares. Además, para la expansión de la guerra se dedican inmensos recursos económicos mientras se producen salvajes recortes en las prestaciones sociales. Es nuestro deber y responsabilidad no permanecer indiferentes ante esta Cumbre de la OTAN que supondrá un nuevo paso en la escalada belicista.

Concentración en Madrid, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores (Plaza de la Provincia nº1), el jueves 25 de mayo, a las 20 horas

Organizaciones convocantes:

Asociación de Cultura Popular “Estrella Roja”

Asociación de Solidaridad con Cuba “Maximiliano Tornet”

Colectivo 26 de Julio

Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba

Federación RPS

Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN

Iniciativa Comunista

Izquierda Castellana

JCE (m-l)

Juventud PCPE

Marchas de la Dignidad

Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Partido Comunista de los Pueblos de España

Partido Comunista Obrero Español

Plataforma Global Contra las Guerras

Red de Apoyo al ALBA

Red Roja (Descargar CONVOCATORIA en pdf)

(Descargar CARTEL)