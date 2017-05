La ultraderecha venezolana-española y Franco

Ramón Pedregal Casanova*

¿Qué relación puede haber entre la Delegación del Gobierno de España en Madrid y los golpistas venezolanos?.

Es una cuestión de intereses comunes, la ultraderecha de cualquier país entiende a la ultraderecha de cualquier país. El grupo de violentos de ultraderecha de España y Venezuela que acudieron a impedir que se expusiese su actividad criminal durante este tiempo pasado, las guarimbas en las que asesinaron a un alto número de personas, desafiaban ante un espacio diplomático de Venezuela la convocatoria de diálogo y paz que hasta el Papa de la Iglesia Católica les ha pedido.

Es obligado repetir la pregunta del comienzo: ¿La Delegación del Gobierno en Madrid y los golpistas venezolanos están de acuerdo?.

Si la familia Capriles, dueña de tantos medios en Venezuela, formadora de lo que se denomina la oligarquía, se asienta en Madrid, en la Colonia del Viso, esa zona reservada o ese gueto de la burguesía, zona a la que los fascistas durante la guerra de 1936-39 no bombardeaban cuando su aviación y sus cañones atacaban al resto de la población madrileña, es sólo porque sus intereses pueden guardarlos aquí como en Miami, lugar privilegiado de reunión del fascio del continente sur de América.

Ahora el personal de servicio de los Capriles, se junta con los hijos de los fascistas del golpe de Estado de 1936 a la República española, los que tenían de aliados a Hitler y a Mussolini. Por eso, junto a las puertas del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, rendían pleitesía a su inspirador o mentor ideológico, con una sola voz gritaban ¡Franco! ¡Franco!: éstos son quienes quieren acabar con la Revolución Bolivariana.

La Delegada del Gobierno de España, el Gobierno español, el PP que lo forma, ejemplos preclaros de la mayor corrupción nunca conocida, sus componentes han venido defendiendo desde el año 1978 la conservación del fascismo en todos los ámbitos de la vida política y social. En éstos días, precisamente, los mismos han manifestado su desacuerdo con que al tirano se le entierre en un lugar diferente al que se encuentra, un mausoleo fascista que no se permite en otro lugar del mundo como centro de peregrinaje.

Los gritos de la ultraderecha venezolana llamando a Franco, dejan sobre la mesa su opción: si el dictador se había aliado antes, durante y después de la guerra a la ultraderecha del mundo pidiendo su ayuda y su intervención, (hace tan sólo unos días se recordó lo que hizo la aviación nazi y fascista en Guernica como prueba de lo que iban a hacer en la 2ª Guerra Mundial), ahora los Capriles, Leopoldo López, Freddy Guevara, Julio Borges, llaman a la fuerza imperial más agresiva y violenta que ha existido en la Historia para que arrase a Venezuela. Pero ¿sabe quienes son éstos personajes que se llenan la boca con Franco?: son la oligarquía venezolana:

Lorenzo Mendoza Zuloaga (Polar) es primo de Leopoldo López Mendoza.

La organización “Human Right Watch” que defiende a Leopoldo López Mendoza la dirige su primo Thor Harverssen Mendoza.

Lorenzo por los Mendoza Zuloaga es primo de María Corina es prima de Capriles que es dueño de la Kralt Venezuela.

Julio Borges lleva los Bienes Raíces de los Capriles.

Antonio Ledezma (gobernante de Adeco) se casó con Mitzi Capriles tía de Henrique Capriles.

… , son las manos avarientas del poder económico de Venezuela, las manos que han tenido todo, que han robado todo, que prefieren destruirlo todo antes de que el pueblo pueda disponer de un futuro de justicia social, es el núcleo principal ultraderechista.

Los cabecillas golpistas, los que se reconocen en el dictador Franco, han acordado con la ultraderecha estadounidense, la oligarquía estadounidense, el emporio petrolero y militar estadounidense, el gobierno estadounidense la Operación Venezuela Freedom-2. El papel de los ultraderechistas venezolanos es crear un escenario violento que, multiplicado hasta el infinito en su prensa, la de aquí y de allá, alise el camino a su protectora, la oligarquía estadounidense.

Recuérdese las palabras del ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa:

“Prohibido olvidar lo que era Venezuela antes de Chávez. Venezuela por casi 70 años fue el principal productor de petróleo del mundo, y todo eso está en las manos de la oligarquía venezolana, toda esa riqueza está en Miami, vayan a ver las mansiones que tienen en Miami. No había industria venezolana, es con Chávez cuando se empieza a crear la industria venezolana, porque tenían tanto petróleo que a la oligarquía venezolana no le interesaba, lo compraban todo, mientras Venezuela carecía de todo.

Ahora con el gobierno de Chávez y de Maduro se están tratando de superar esos problemas, y nos quieren hacer creer que se han generado los problemas en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Maduro. Prohibido olvidar. El gran Simón Bolivar nos decía: “No nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia”. Que no nos engañen los medios de comunicación corruptos, los representantes de las oligarquías, que no nos confundan. Venezuela, prohibido olvidar. Argentina, antes estaba bien, ahora colapsó, ¿se acuerdan de aquello?, estaba totalmente destrozada. Vino Nestor Kirchner y la sacó adelante. ¿Y ahora?. Lo mismo Venezuela, que era el país más inequitativo de América Latina, ahora está entre los tres más equitativos. No lo digo yo, lo dice la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas: Uruguay, Venezuela y Ecuador; Latin-barómetro, acaba de salir hace un par de semanas, fundación chilena de derechas pero tiene que reconocer, basado en las encuestas, que el primer país con mayor confianza en la democracia se llama Venezuela, y el segundo, adivinen cómo se llama, se llama Ecuador, compañeros. ¿Por qué? , porque sobre todo los pobres ya ven frutos de esas democracias populares que enfrentan las grandes mayorías, pero nos quieren hacer creer que los problemas los ha creado el gobierno. ¡Por favor! 70 años casi Venezuela el principal exportador y productor de petróleo del mundo, era la Arabia Saudita del mundo. ¿Y dónde quedó esa riqueza para los venezolanos?: esa riqueza se fue a Miami, a las manos, a las mansiones de la oligarquía venezolana.

Cuidado, nos dominan por la ignorancia, no solamente por la fuerza, como decía el gran libertador Simón Bolivar”.

Y aquí, prohibido olvidar quienes forman la oligarquía española, quien fue Franco, quienes son sus sucesores, por qué se protegen tanto las ultraderechas de aquí y de Venezuela. ¿Tendrán que ver algo entre sí la Delegación del Gobierno en Madrid, el gobierno español, el PP y la oligarquía y ultraderecha venezolana?.

*Ramón Pedregal Casanova, los dos últimos libros “Gaza 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia” pueden bajarse de internet. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE.