Afines a la oposición venezolana cercan un acto de “solidaridad con la revolución bolivariana”

El Diario, 11 de mayo de 2017.

El acto contra “la violencia de ultraderecha en Venezuela” se celebraba en el Centro de la Diversidad Cultural de la embajada de Venezuela en España, en Madrid.

Los afines a Leopoldo López mantuvieron encerrados a los participantes hasta más allá de la medianoche al grito de “una dictadura igualita a la cubana, y no, y no, y no me da la gana”.