La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) aprueba el honor de Venezuela independiente.

*Ramón Pedregal Casanova.

La razón por la que la CELAC no tiene buena prensa entre los medios proimperialistas es que EEUU no puede entrar a formar parte de ella, y por tanto no puede controlarla, aunque no deje de intentar comprar a cuantos gobiernos pueda. Por eso los hooligans de la propaganda imperial la menosprecian. El ejemplo es la última reunión, de la que han dicho, queriendo rebajar la importancia del organismo, que no se ha acordado nada, que Venezuela no consiguió ningún acuerdo, que fue un fracaso, … han repetido a coro sin dar ninguna palabra verdadera. El canciller Hugo Martínez, de la República de El Salvador, recepcionista, declaró que la esencia de la solución se encuentra en el diálogo: “Nuestra posición, es que cualquier salida que se dé, en el marco constitucional de Venezuela, es una salida importante. También se debe contar con la participación de los diferentes sectores”. Y es que la CELAC, organización que agrupa a los gobiernos del continente desde la frontera con EEUU hasta su extremo sur, no le gusta al imperio porque el imperio no es aceptado y su injerencia es rechazada.

El trabajo en la CELAC se conduce sobre la base de la atención y el entendimiento, y así se desarrollo la reunión solicitada por Venezuela: allí se dialogó con vistas a llevar el ejercicio de respeto al escenario venezolano, y de que eso es inseparable del derecho a la soberanía de la nación, lo que hace de las leyes internacionales un escudo contra el injerencismo.

De los 33 países que forman la CELAC sólo faltaron 7, a lo que la representante de Venezuela bolivariana añadió una gran verdad que los medios proimperialistas callan: “La concurrencia ha superado incluso la participación en sesiones ordinarias de la CELAC, el punto único de la agenda que había solicitado Venezuela era para dar información sobre las amenazas del orden constitucional en Venezuela, por lo que presentamos abundante información de la actuación ilegal, desmedida, violenta de la oposición venezolana, y además denunciamos los actos de intervención”.

Hay que resaltar con toda urgencia de la verdad y con todo el peso de la razón que el encuentro de la CELAC ha desembocado en el apoyo al diálogo propuesto por el gobierno bolivariano, y así lo confirmó su representante: “Este es el resultado relevante, sabemos que han vencido los pueblos de Nuestra América frente a las pretensiones imperiales”.

La comprensión de la exposición del gobierno de Venezuela llega al punto en el que para apoyar lo respaldado en la CELAC, diálogo dentro del marco constitucional, soberanía y no al intervencionismo, ha obtenido el deseo de intermediación de expresidentes como Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panama), Leonel Fernández (R. Dominicana) o el mismo Vaticano.

La OEA está incapacitada para sostener la salida del diálogo, del entendimiento, de la paz en Venezuela. La servidumbre al imperio ha hecho de Almagro un cabecilla de las revueltas con destrucción de bienes sociales creados por la revolución bolivariana, propiedades comerciales y muerte: no puede ser más desastrosa la tarea que la conforma.

El ministerio de colonias, como se ha titulado a la OEA, tiene las vértebras del regimen del Norte continental, por eso los proimperialistas la jalean, dan palmas, gritan y silvan, o dicho de otro modo: no tienen ningún respeto por las condiciones mínimas para su funcionamiento, se saltan las reglas, desobedecen sus propias condiciones impuestas, organizan y dirigen intervenciones fascistas, … lo que por sí sólo dice cuáles son sus planteamientos políticos. Ocurre lo mismo en otros tantos organismos internacionales, lo sabe todo el mundo, organismos que dicen defender no se cuántas causas democráticas, pero que al permanecer bajo la dictadura del voto de EEUU, quedan vaciadas sus declaraciones.

En todas las ocasiones los lacayos felicitan al emperador por su traje, cuando hasta las personas más alejadas de lo que sucede saben que el emperador va desnudo, el mundo le ve desnudo y causa pavor, aunque los Almagros mientan sistemáticamente y cuenten con los escuadrones de la prensa del ejército imperial. Desde el nacimiento de EEUU hace 241 años, 236 se los ha pasado matando gente, tan sólo durante cinco años seguidos no ha atacado a algún país, y esos 5 años son los que transcurren entre 1935 y 1940, cuando se encuentran en medio de la gran depresión y antes de la 2ª Guerra Mundial. Almagro y sus secuaces gritan que el emperador va vestido, que el emperador es “bueno”, que el emperador no tiene intención de robar las riquezas de Venezuela. Almagro es quien mejor lleva los cafés a la mesa de su amo.

Pero no, la CELAC no pertenece a EEUU y, mira que lo intenta, queriendo deshacerla, hoy por hoy, se le escurre entre las manos.

Días antes de la reunión de la CELAC, el Presidente Nicolas Maduro dejó dicho en la carta de despedida de la OEA lo que estaba sucediendo y el camino que Venezuela había de tomar, les dejo aquí un fragmento:

“Igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolivar, el Libertador.

Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

Este escudo de protección de la autodeterminación, la independencia, la paz, la integridad territorial y la soberanía marcan el camino indisoluble que heredamos de nuestros Libertadores en aras de proteger la dignidad de la Patria.

En tal sentido, la presente Nota constituye nuestro indeclinable manifiesto de denuncia a la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que cesen sus efectos internacionales, en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, por lo que en su condición de Depositario deberá comunicar, de manera inmediata, a los Estados Miembros la presente decisión.

Me despido confiado en que agotamos todos los recursos, que por historia y práctica nos caracteriza, para mantener la legalidad en el desempeño de esa institución, y al ser imposible que ni siquiera se respetaran los elementos jurídicos elementales de la Carta de la OEA y el orden internacional, nos retiramos señalándolo como un grosero agresor de mi Patria.

La Venezuela libre e independiente no retornará jamás al seno de esta organización, devenida desde su origen en un instrumento para validar los deseos imperiales contra los pueblos soberanos.

Con esta acción soberana hemos emprendido la tercera empresa victoriosa para la independencia definitiva de la Patria Grande.

“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de

de miseria en nombre de la libertad.” Simón Bolivar.

¡Con Patria y Chávez Venceremos!”

La CELAC ( Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en su creación se dió la tarea de proteger y fomentar el diálogo, la unidad interna y denunciar el intervencionismo. Y Venezuela, el gobierno bolivariano ha encontrado en ella el respaldo más positivo. La Conferencia celebrada en El Salvador ha hecho honor a sus principios.