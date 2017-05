Primera muerte en la Huelga de la Dignidad y la Libertad: el sionismo ha matado a Mazen al Mograbi (Ramón Pedregal Casanova)

Ramón Pedregal Casanova*

Apenas 12 días antes del aniversario de la Nakba, de la Catástrofe, de la matanza y expulsión del pueblo palestino por los grupos armados terroristas de Israel, los que formaron el llamado ejército de Israel, al día siguiente de quedarse con más de la mitad de la tierra de Palestina en 1948, apenas 12 días antes del aniversario, el sionismo ha matado a Mazen al Mograbi, prisionero que estaba en libertad y se unió a sus compañeros en la huelga de hambre por la Dignidad y la Libertad, por Palestina.

El sionismo ha matado a Mazen al Mograbi.

Las declaraciones del ministro del interior sionista y otros advertían de la intención del régimen que se sitúa al margen del Derecho Internacional, del régimen que es la excrecencia que tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, se dijo que se ponían las bases para que no volviese a reproducirse, que se ponían las bases para que no pudiese desarrollarse otra vez el monstruo, para que excrecencias como esa no pudiesen hacernos volver al camino de la guerra. Pero hubo quienes mientras firmaban el documento, maniobraban para retener a Palestina como base de su dominación en Oriente Medio, y así dieron cauce al sionismo, envuelto en mitología, en religión y propaganda de una tierra para un pueblo que no existía. Por detrás empujaban los intereses neocoloniales del mundo financiero sionista.

El sionismo ha matado a Mazen al Mograbi.

¿Cómo estarán hoy las calles de Jerusalén, de las ciudades y pueblos de Cisjordania, de su Ramalla, de Gaza?. La huelga de hambre de los prisioneros y prisioneras de Palestina continúa en su décimo octavo día. Ayer se sumaron otros 53, todos los días aumenta la cifra de los 1500 que comenzaron. Fuera de las cárceles sionistas, donde se practica la tortura aprobada por ley por los administradores fascistas del ente, también va creciendo el número de huelguistas. Las televisiones, las emisoras de radio, los periódicos, por lo menos en España, son un muro como el que construye la empresa sionista con la premeditación y alevosía de los gobiernos que se comprometieron a poner las bases para la paz, el muro de hormigón en torno a los pueblos y ciudades palestinas; sus intoxicadores no dejan saber nada de lo que ocurre para mentir al unísono y hacer verdades de sus mentiras repetidas.

El sionismo ha matado a Mazen al Mograbi.

Mazen era un prisionero liberado, que había salido de la prisión sionista en tan malas condiciones de salud y con tanta fortaleza ética que no podía sino sumarse a la huelga de hambre por la Dignidad y la Libertad. Su ejemplo, su martirio, como dicen palestinos y palestinas, da nuevas fuerzas a la razón de la lucha por los Derechos Humanos y la Libertad de Palestina a los 70 años de la Nakba. La nueva generación, los y las jóvenes disponen de una fuerza renovada que ni Trump ni Abbas pueden hacer desaparecer con sus reuniones y documentos acordados, los secretos y los públicos, mientras alcanzamos los 70 años de segregación racial, apartheid, millones de refugiados, empobrecimiento extremo que el pueblo palestino, generación tras generación siempre en lucha, ha tratado de evitar, y huelgas de hambre como la actual, hasta la muerte.

El sionismo ha matado a Mazen al Mograbi.

Numerosos prisioneros y prisioneras que sufren diversas enfermedades han tenido ya agravamientos que les pueden llevar a la muerte, como a Mazen. Tan sólo salvarán su vida si la movilización general en el mundo, que en Palestina no ha parado desde el día 17 de Abril, la denuncia y la presión a los gobiernos y los organismos internacionales ponen freno al sionismo y le obligan a cumplir con el Derecho Internacional, base esencial para el establecimiento de la paz. Hay que romper el muro que son los medios informativos deformantes para que puedan activarse las conciencias. Hace falta la atmósfera bajo la que el sionismo se vea como la ideología y la práctica que es, la que condenó la ONU en su resolución 3379, que dice lo siguiente: “el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial”.

El sionismo ha matado a Mazen al Mograbi.

De puertas adentro los asesinos también tiemblan por más que voceen los gerifaltes del régimen contra la huelga de los prisioneros y prisioneras. Sus intentos de romper la huelga organizando maniobras de desgaste mediante el robo de pertenencias, asaltos a las celdas en altas horas de la noche, sustracción del agua y la sal que toman los prisioneros y prisioneras, torturas, cambios diarios de muchos de ellos de prisión para agotar sus pocas fuerzas, o hacer de “poli bueno” dejando pequeñas concesiones para algunos y algunas, ponen de relieve su inquietud. A ello suman la represión de las manifestaciones con fuego real y todas las bombas de gas. La batalla les altera. El silencio con el que ataca esa parte de su ejército, los medios informativos, intoxicadores y deformantes, son otra muestra más de su malestar ante la voz unida de Palestina y la solidaridad.

El sionismo ha matado a Mazen al Mograbi.

Las fuerzas de ocupación sionistas han distribuido a las agencias de viaje la prohibición de llevar turistas a Belén, en Cisjordania, donde además el 15 de Mayo, aniversario de la Nakba, prohiben la entrada a toda Cisjordania, obligando a presentar solicitudes de los visitantes para así controlar e impedir el paso a quienes puedan ser solidarios con la causa de Palestina en fecha tan señalada. En las redes sociales también se batalla multiplicando los llamamientos y las razones, los títulos que se generalizan son “Huelga por la Dignidad”; “Agua y Sal”; “Apoyo a los Prisioneros y Prisioneras”; y “Prisioneros de la Libertad”.

Mazen ha muerto por la Dignidad y la Libertad de Palestina, que es también nuestra. La solidaridad le dará larga vida.

*Ramón Pedregal Casanova, sus dos útimos libros “Gaza, 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia” pueden bajarse de internet. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE.