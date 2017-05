Tres años de una matanza (El territorio del lince)

Tres años de una matanza

Blog “El territorio del lince”, 2 de mayo de 2017.

Odessa, 2 de mayo de 2014. Los nazis ucranianos, amparados y financiados por el muy democrático Occidente, atacan la Casa de los Sindicatos. La Unión Europea exigió una investigación. Tres años después no se ha hecho nada, no hay investigación -sí detención de familiares cuando reclaman justicia-, no hay nadie detenido y la UE mantiene un silencio muy significativo de lo que son sus muy democráticos valores mientras sigue amparando y financiando a los neonazis de Ucrania.